Afrique: Coupe arabe Qatar-2025 - Le Sultanat d'Oman et les Comores, prochains adversaires du Maroc

27 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Sultanat d'Oman et les Comores ont rejoint le Maroc et l'Arabie saoudite dans le groupe B de la Coupe arabe, prévue du 1er au 18 décembre au Qatar, après avoir battu, respectivement, la Somalie et le Yémen en matchs barrages disputés mercredi à Doha.

Au stade Abdullah Bin Khalifa, le Sultanat d'Oman s'est imposé sur le score de 4 tirs au but à 1 face à la Somalie après un nul blanc entre les deux équipes, tandis que les Comores ont pris le meilleur sur le Yémen, également aux tirs au but (4-2), après leur match nul (4-4) au stade Grand Hamad.

Les buts des Comores, qui ont réalisé une superbe remontada, ont été inscrits par Housseine Zakouani (30e, s.p), Osamah Anbar (61e, c.s.c), Zaïd Amir (90+1e, s.p) et Kassim Hadji (90+3e), tandis que Harwan Al Zubaidi (14e), Nasser Mohammedoh (40e) et Abdulwasea Al Matari (45+2e, 65e) ont marqué pour le Yémen.

La Coupe arabe Qatar-2025 réunira 16 équipes issues de l'AFC et de la CAF. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.

