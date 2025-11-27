Maroc: Partenariat stratégique entre le Groupe Al Omrane et la FRMF

Le Groupe Al Omrane a signé, mercredi à Rabat, une convention de partenariat stratégique avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

En vertu de ce partenariat, le Groupe Al Omrane devient "Sponsor Officiel" des équipes nationales consacrant ainsi l'alliance de deux institutions emblématiques unies par des valeurs communes de performance, d'engagement citoyen et de contribution active au rayonnement du Royaume du Maroc.

La cérémonie de signature de cet accord de partenariat, présidée par M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et M. Housni El Ghazaoui, président du directoire du Groupe Al Omrane, a permis de présenter les grandes lignes de cet accord qui traduit une vision partagée : celle d'un Maroc ambitieux, confiant en son potentiel et résolument tourné vers l'avenir.

Le football, sport fédérateur par excellence, incarne l'esprit de dépassement, la cohésion sociale et la fierté nationale, autant de valeurs que le Groupe Al Omrane porte au quotidien à travers sa mission de développement territorial et d'accès au logement pour tous.

Par ce partenariat stratégique, le Groupe Al Omrane affirme également son attachement à la jeunesse marocaine, à la promotion des talents et au soutien des initiatives qui participent à l'unité et à la dynamique collective du Royaume.

Ce partenariat s'inscrit dans une démarche responsable et durable, en parfaite cohérence avec les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de développement humain et d'inclusion sociale, et en total alignement avec la stratégie nationale portée par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, visant la construction de territoires inclusifs, équilibrés et porteurs d'opportunités au service du citoyen.

A travers ce rapprochement, le Groupe Al Omrane traduit et réaffirme sa volonté d'aller au-delà de son rôle d'opérateur public de référence dans les domaines de l'habitat et du développement territorial, pour devenir un acteur engagé dans la valorisation des symboles nationaux et dans le renforcement du lien entre les citoyens et leurs institutions et la contribution à l'ancrage de la confiance et l'édification d'un modèle de développement reflétant un Maroc moderne et ambitieux.

A cette occasion, M. El Ghazaoui a indiqué que cet accord « traduit notre volonté commune d'établir un partenariat stratégique entre le Groupe Al Omrane et la FRMF, afin de promouvoir davantage le football marocain».

Dans ce sens, il a ajouté que ce partenariat constitue une modeste contribution aux réalisations historiques du football national, conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Si le football unit les Marocains, le groupe Al Omrane « mène depuis des années une politique de proximité avec tous les citoyens, qu'ils résident au Maroc ou qu'ils fassent partie de la diaspora marocaine à l'étranger », a-t-il dit, faisant noter que cet accord renforcera cette politique grâce à la coopération avec la fédération et les équipes nationales de football.

Dans le même contexte, M. Lekjaa a souligné que les succès du football marocain sont le fruit de la vision globale et stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis le message Royal adressé aux participants au débat national sur le sport en 2008, mettant l'accent sur le rôle joué par l'Académie Mohammed VI de football, qui forme des joueurs qui constituent le maillon essentiel des différents résultats obtenus par le football national.

Après avoir salué l'engagement du Groupe «Al Omrane » dans ce partenariat, le président de la FRMF a fait observer que ce groupe représente le succès de la politique publique en matière de construction et d'urbanisme au Maroc.

Ce succès témoigne du développement et de la prospérité d'une nation qui a su laisser son empreinte sur la civilisation pendant plus de 12 siècles, ce qui reflète la volonté de poursuivre ensemble sur le chemin de la réussite collective.