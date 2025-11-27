Ethiopie: Une nouvelle fossile prouve que l'espèce de Lucy coexistait avec une autre espèce apparentée

Addis Ababa — Une nouvelle découverte fossile à Woranso-Mille, en Éthiopie, a révélé que l'espèce de Lucy coexistait avec une autre espèce apparentée, a révélé aujourd'hui Yohannes Haile-Selassie, chercheur à l'université d'État de l'Arizona.

L'Australopithecus deyiremeda, un ancêtre humain peu connu qui a vécu il y a 3,4 millions d'années, a été découvert en 2009.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, Abebaw Ayalew, et le directeur et chercheur de l'Institut des origines humaines de l'université d'État de l'Arizona, le professeur Yohannes Haile Selassie, ont fait une déclaration commune concernant le mystère qui a suivi cette découverte.

Au cours de la conférence de presse, le paléoanthropologue Yohannes Haile Selassie de l'université d'État de l'Arizona a déclaré que cette espèce, dont l'existence a été suggérée pour la première fois en 2009 avec la découverte d'un mystérieux pied fossilisé à Burtele, dans la région de Woranso-Mille, dans la région d'Afar, intrigue depuis longtemps les scientifiques.

En étudiant la mâchoire juvénile qui correspondait au même âge et à la même couche géologique que le pied, les scientifiques ont pu attribuer avec certitude le pied à l'Australopithecus deyiremeda.

Non seulement cette découverte a révélé leur coexistence, mais elle confirme également que Lucy est l'ancêtre de l'espèce humaine ou plus proche de l'espèce humaine que l'Australopithecus deyiremeda, qui présente des caractéristiques plus primitives que l'Australopithecus afarensis.

La découverte a montré que les caractéristiques uniques indiquaient une combinaison de capacités d'escalade et de marche bipède.

Le professeur Yohannes a ajouté que la nouvelle compréhension de l'Australopithecus deyiremeda offre des indices précieux sur la diversité humaine primitive, montrant la coexistence entre l'Australopithecus afarensis et l'Australopithecus deyiremeda.

On a appris que cette espèce vivait à la même époque et dans la même région que l'espèce de Lucy, Australopithecus afarensis, longtemps considérée comme l'ancêtre humain dominant de cette époque.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, Abebaw Ayalew, a déclaré que la découverte de l'Australopithecus deyiremeda est une preuve supplémentaire que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité.

Cela renforcerait également la place de l'Éthiopie dans le berceau de l'humanité et améliorerait la position de l'Éthiopie dans d'autres domaines de recherche, a-t-il ajouté.

Le directeur a ajouté qu'à une longue lignée de découvertes révolutionnaires, allant de restes datant de 6,4 millions d'années à l'Homo sapiens Idaltu, l'ancêtre connu le plus proche de l'homme moderne, s'ajoute désormais la découverte de ce nouveau matériel fossile, qui renforce encore l'argument selon lequel l'Éthiopie est le berceau de l'humanité, a-t-il noté.

Sur les 23 vestiges les plus anciens de l'origine de l'humanité découverts dans le monde, 14 ont été trouvés ici même en Éthiopie. Ce riche patrimoine continue donc d'attirer des chercheurs du monde entier.

L'Éthiopie possédant un grand nombre d'artefacts importants liés à l'histoire des origines de l'humanité, le gouvernement a décidé de construire un grand musée dédié à ce secteur, a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité de former une nouvelle génération de scientifiques, suivant les traces de chercheurs renommés tels que le professeur Yohannes Haile-Selassie.

Le directeur général a finalement salué cette découverte et félicité l'équipe de recherche pour son travail dévoué qui a permis de porter cette découverte à l'attention du monde entier. Il a également souligné la nécessité de former davantage de chercheurs afin de réaliser des avancées encore plus importantes dans ce domaine.