Ethiopie: Le pays invite les investisseurs allemands à explorer diverses opportunités

Addis Ababa — La ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a invité les investisseurs allemands à explorer les nombreuses opportunités offertes par l'économie dynamique et en pleine réforme de l'Éthiopie.

S'exprimant lors du Forum économique Éthiopie-Allemagne 2025 à Berlin, M. Semereta a mis en avant l'ambitieux programme de réforme économique national de six ans de l'Éthiopie, qui vise activement à stabiliser l'environnement macroéconomique, à moderniser l'économie et à renforcer le rôle du secteur privé.

La ministre d'État Semereta a souligné l'engagement de l'Éthiopie à créer un environnement d'investissement prévisible et favorable en restructurant les entreprises publiques, en libéralisant des secteurs clés tels que les télécommunications, l'énergie, le transport aérien, les banques et la logistique, et en faisant progresser les réformes réglementaires afin de renforcer l'exécution des contrats et la protection de la propriété intellectuelle.

Ce forum de haut niveau, organisé par le gouvernement allemand en collaboration avec l'Afrika-Verein et la DIHK, a réuni des décideurs politiques de haut rang et des chefs d'entreprise clés. Cet événement a permis de réaffirmer le partenariat de longue date entre les deux nations, en mettant l'accent sur les priorités communes en matière de coopération industrielle et de croissance économique durable.

La ministre d'État Semereta était accompagné d'une délégation éthiopienne de haut niveau, comprenant les ministres d'État de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Justice, qui ont discuté avec leurs homologues allemands des opportunités spécifiques et de l'évolution du cadre réglementaire.

Elle a souligné les progrès réalisés dans des domaines clés, notamment la stabilisation de l'inflation, le renforcement des réserves de change et le regain de confiance des investisseurs. La modernisation institutionnelle a également été un point clé, la ministre d'État soulignant la création de la Bourse éthiopienne et l'expansion des services publics numériques tels que les systèmes fiscaux électroniques et l'enregistrement en ligne des entreprises.

La ministre d'État Semereta a réaffirmé l'ouverture de l'Éthiopie à l'investissement et à la collaboration, invitant les entreprises allemandes à participer activement à la transformation économique en cours dans le pays.

Elle a également invité les investisseurs souhaitant établir de nouveaux partenariats à participer au forum d'affaires de haut niveau « Invest in Ethiopia 2026 ».

Le forum a fourni une plateforme pour des échanges directs entre entreprises, les chefs d'entreprise allemands se montrant optimistes quant au climat d'investissement et soulignant les opportunités dans les domaines des énergies renouvelables, de la fabrication, de l'innovation numérique, des produits pharmaceutiques et de la transformation agricole.

Niels Annen, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, a souligné l'intérêt de l'Allemagne pour l'approfondissement de la coopération technologique, reconnaissant la trajectoire de réforme de l'Éthiopie et son potentiel en tant que porte d'entrée vers les marchés régionaux africains.