Maroc: Sofyan Amrabat - Pièce maîtresse du Betis Séville

L'international marocain Sofyan Amrabat s'affirme comme un élément clé du Betis Séville, souligne mercredi l'agence de presse espagnole EFE.

Le milieu défensif, prêté cette saison par le Fenerbahçe, a rapidement trouvé sa place dans le dispositif de Manuel Pellegrini, malgré son arrivée tardive lors du dernier mercato et une intégration prudente en raison de légers soucis physiques, indique le média espagnol.

EFE souligne qu'Amrabat, 29 ans, a de nouveau confirmé son influence dimanche face à Gérone (1-1), son entrée à la pause ayant permis au Betis de retrouver de la stabilité au milieu de terrain.

Ses performances régulières ont même poussé la direction sportive du club à envisager des discussions avec le Fenerbahçe pour un éventuel transfert définitif, ajoute la même source.