Maroc: De hauts responsables sécuritaires africains saluent la Vision de SM le Roi pour un continent plus sûr et plus stable

Plusieurs responsables sécuritaires africains de haut rang ont mis en avant la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un continent plus sûr et plus stable, à l'occasion de la 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), tenue à Marrakech.

Des chefs de délégations participant à cette grand-messe de la sécurité mondiale ont souligné le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, qui a permis de forger une politique sécuritaire proactive qui prône le partage d'expériences et d'expertises et le renforcement des capacités des partenaires du Royaume, notamment dans le continent africain.

Cette Vision Royale stratégique, ont-ils soulevé, a d'ores et déjà érigé le Maroc en partenaire de sécurité, de stabilité et de paix fiable et incontournable à l'échelle continentale et internationale, et un acteur de premier plan dans la lutte contre les différentes formes de crime organisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Grâce à l'impulsion donnée par Sa Majesté le Roi, la question sécuritaire a été prise à bras-le-corps, et nous constatons aujourd'hui, notamment au Mali et en Afrique de l'Ouest, que cette coopération sécuritaire avance bien", a indiqué le directeur général de la police nationale du Mali, Youssouf Koné, dans une déclaration à la MAP.

Mettant en exergue la Vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la sécurité en Afrique, le haut responsable malien a assuré que son pays "apprécie cette coopération à juste titre".

"Au Mali, nous comptons sur la coopération avec le Maroc, à travers notamment la signature d'un mémorandum d'entente portant sur l'échange et le partage de renseignements et la formation des ressources humaines", dans le cadre des efforts visant la lutte contre toute forme de criminalité dans le Sahel et en Afrique.

Dans la même veine, le directeur général de la police nationale du Burkina Faso, Thierry Dofizouho Tuina, a affirmé que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, s'érige en leader africain dans le domaine sécuritaire.

Accueillir l'AG d'INTERPOL, instance dirigeante suprême de cette organisation, est en effet "une marque de considération" pour le Maroc et ses efforts en matière de coopération sécuritaire internationale, a-t-il relevé.

Se réjouissant du choix du Royaume pour la tenue de cet évènement d'envergure, qui contribue à "faire rayonner la police africaine à l'international", il a dit "apprécier la bonne organisation de cette AG d'INTERPOL", qui permet de "faire avancer la coopération policière internationale".

C'est dans ce même esprit qu'Ibrahima Senghor, chargé du Bureau central national (BCN) d'INTERPOL à Dakar, a qualifié le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, de "référence" pour les autres pays du Sud en matière de coopération sécuritaire mondiale.

Le Royaume a franchi "un cap important" dans le domaine de la coopération sécuritaire, grâce à la vision de SM le Roi, a-t-il fait observer, précisant que le Maroc peut servir de modèle, notamment en termes de modernisation des équipements et de promotion de la formation.

Cette stature du Maroc dans le domaine sécuritaire a été, par ailleurs, largement mise en avant par les responsables de l'organisation internationale.

Le président d'INTERPOL, le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, a en effet salué, en ouverture de cet évènement, "le soutien inébranlable" du Royaume à la sécurité internationale, rappelant que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, constitue "un modèle reconnu" pour sa politique d'ouverture et de coopération.

Les travaux de cette session (24-27 novembre), à laquelle ont participé plus de 800 délégués de 179 pays, dont 82 chefs de police, ont porté sur les grandes tendances criminelles mondiales : démantèlement des réseaux criminels transfrontaliers, cybercriminalité, lutte contre les centres internationaux d'escroquerie, renforcement des capacités policières mondiales et promotion de la place des femmes dans les services de police.

L'examen du projet pilote "Notice d'argent" et la promotion de la ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité figuraient également à l'ordre du jour.