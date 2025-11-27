L'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) s'attelle à l'élaboration d'une stratégie d'action pour les cinq prochaines années, dans le but de mettre en place un système de probité incarnant la complémentarité entre l'ensemble des acteurs, a indiqué, mercredi à Rabat, le secrétaire général de cette instance, Ahmed Laamoumri.

Intervenant lors d'une réunion de la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers, consacrée à l'examen du budget sectoriel de l'INPPLC au titre de l'année prochaine, M. Laamoumri a souligné que l'INPPLC ambitionne, à travers les projets inclus dans la stratégie, d'édifier un système de probité incarnant la complémentarité entre les acteurs institutionnels, économiques, la société civile, les médias et les citoyens, ainsi qu'entre les textes juridiques et les mesures pratiques.

La stratégie de l'instance qui sera lancée prochainement combine prévention, sensibilisation et contribution à la lutte contre la corruption, avec la mise en place d'un dispositif de commissaires et le renforcement de la coopération avec les organes chargés de l'application de la loi afin d'assurer un suivi efficace des enquêtes et des investigations, a-t-il expliqué, ajoutant que l'action de l'INPPLC procède de la conviction que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée entre tous les acteurs, conformément à la vision Royale éclairée.

Dans ce contexte, le responsable a rappelé que le Royaume a lancé, depuis le début du millénaire, une série de réformes dans le domaine de l'intégrité en vue d'harmoniser le cadre juridique et institutionnel avec les normes internationales, estimant qu'"il est temps de passer de l'énumération des initiatives à l'évaluation de leur impact sur le terrain".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les expériences internationales, a-t-il fait observer, ont démontré que l'efficacité des politiques publiques ne se mesure pas à l'aune des efforts déployés ni du nombre de textes adoptés, mais plutôt à leur capacité à avoir un impact réel et tangible sur la vie des citoyens, les comportements institutionnels et la qualité des services publics.

La nouvelle stratégie d'action de l'INPPLC repose sur le développement d'un système national d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer l'intégrité et d'évaluer l'efficacité des politiques publiques, la réalisation d'études et de rapports périodiques contribuant à la production de connaissances et à l'amélioration des décisions publiques en matière de prévention de la corruption, ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale d'éducation et de formation à la probité, a détaillé M. Laamoumri.

Cette stratégie prévoit également, a-t-il ajouté, la mise en oeuvre d'initiatives sur le terrain visant à consolider la culture de la probité tout en s'ouvrant sur les jeunes, la société civile et les médias, à accompagner les acteurs publics et privés dans le développement de systèmes institutionnels de prévention de la corruption et de renforcement des mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques, outre la mise en place de représentations régionales afin de renforcer la proximité et l'écoute.