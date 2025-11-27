Le vernissage de l'exposition "Une infinité de phénomènes" a eu lieu, mercredi à la galerie Mohamed El Fassi à Rabat, en commémoration du 67e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République Populaire de Chine et le Royaume du Maroc.

Organisée par le Centre culturel de Chine à Rabat, en coopération avec l'Académie des Beaux-Arts de Chengdu et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 2 décembre, rassemble des œuvres artistiques contemporaines, réalisées par des artistes chinois, qui, à travers une vision artistique innovante, illustrent la beauté et la diversité des paysages naturels et urbains qui caractérisent la ville de Chengdu, l'une des capitales culturelles les plus importantes de Chine.

L'exposition vise ainsi à faire découvrir au public marocain la richesse de l'art contemporain chinois et à renforcer le dialogue culturel entre les peuples marocain et chinois, via les arts visuels qui constituent un pont de communication et de rapprochement.

S'exprimant à cette occasion, l'attaché culturel de l'Ambassade de Chine au Maroc et Directeur du Centre culturel de Chine à Rabat, Liu Chengang, a souligné l'importance de l'art en tant que vecteur de rapprochement fort qui unit les peuples, se félicitant de l'excellence des relations d'amitié entre les deux pays.

Les échanges culturels entre le Maroc et la Chine ne cessent de s'approfondir et nous sommes convaincus, qu'à travers de telles activités artistiques, nous renforcerons davantage la compréhension et les liens entre les deux peuples, a-t-il relevé.

De son côté, le Directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Chengdu, Li Zhiquan a fait remarquer que ladite exposition offre un panorama complet de la richesse et de la diversité de la culture chinoise, invitant ainsi le public à venir découvrir le charme de Chengdu, terre de Tianfu, ville alliant héritage culturel et dynamisme moderne.

Cette exposition vient célébrer l'amitié solide entre nos deux pays et jette les bases culturelles de futures coopérations dans le cadre du partenariat stratégique unissant la Chine et le Maroc, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la Présidente de l'Association marocaine des arts et voyages et artiste peintre, Asmaa Rochdi, a fait observer que l'art constitue une véritable passerelle culturelle entre le Maroc et la Chine, dans la mesure où il rapproche les peuples et renforce les liens entre les deux pays.

Cette exposition artistique, dont le vernissage a rassemblé des artistes peintres et des personnalités chinoises et marocaines de divers horizons, s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus visant à renforcer la coopération culturelle entre le Maroc et la Chine et à consolider l'échange artistique et culturel.