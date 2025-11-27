Maroc: Mise en exergue de la splendeur de l'écriture des Sultans du pays et ses fonctions civilisationnelles

Une pléiade de chercheurs et de spécialistes de l'histoire du Maroc et de ses manuscrits ont mis en exergue, lors d'une conférence organisée mercredi à Marrakech, la splendeur de l'écriture des Sultans Alaouites, ainsi que ses fonctions civilisationnelles et diplomatiques.

Initiée par le Centre Moulay Ali Cherif Al Mourrakochi pour les études et recherches sur la civilisation et le patrimoine matériel et immatériel marocains, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Université Cadi Ayyad (UCA) et l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, cette rencontre a été l'occasion pour jeter la lumière sur les caractéristiques esthétiques de ces écrits, qu'il s'agisse des styles calligraphiques, de la structure des documents ou des techniques d'ornementation.

Les participants ont également passé en revue les multiples fonctions civilisationnelles de l'écriture des Sultans Alaouites, notamment dans la gestion des affaires de l'État, la documentation des décisions des Sultans, en plus de ses rôles dans la préservation de la mémoire historique grâce aux informations précises qu'elle renferme sur les systèmes administratifs, sociaux et politiques du Maroc à travers les siècles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le volet diplomatique, les chercheurs ont souligné que cette écriture constituait un instrument majeur dans le cadre du renforcement des relations du Maroc avec les puissances régionales et internationales, à travers les lettres et correspondances des Sultans, qui transmettaient les positions officielles et reflétaient un haut niveau de rhétorique et de finesse politique.

A cette occasion, le président de la Fondation Moulay Ali Cherif Al Mourrakochi, Moulay Salama El Alaoui, a indiqué que cette écriture sous la dynastie Alaouite, ne se limitait pas à de simples documents administratifs, mais représente une composante essentielle de l'histoire et de l'identité civilisationnelle du Royaume, traduisant son statut politique et diplomatique à travers l'histoire.

"Ces écrits, avec leurs calligraphies ornées et leurs styles soignées, formaient l'une des vitrines à travers lesquelles le Maroc présentait son image au monde et ont servi à organiser les affaires de l'État et à communiquer avec les royaumes et pays amis, tout en portant des valeurs civilisationnelles et humaines qui témoignent de la sagesse des Sultans Alaouites et de leur vision", a-t-il fait observer.

Pour sa part, le chercheur en civilisation et culture marocaines, Abdelilah El Ghazaoui, a affirmé que les lettres des Sultans constituent un élément fondamental pour l'étude de l'histoire politique et diplomatique du Maroc, étant donné qu'elles documentent les relations des Sultans Alaouites avec les pays amis, qu'ils soient arabes, européens ou africains.

A cet égard, il a relevé la diversité de ces écrits, allant des lettres personnelles aux correspondances fraternelles, administratives ou diplomatiques, indiquant que chaque type présente une structure et un objectif propres, ce qui en fait une matière riche pour les chercheurs en histoire, rhétorique et arts.

Il a également rappelé que des dizaines de correspondances des Sultans Alaouites préservent encore des données clés sur des périodes historiques importantes, notamment celles adressées aux rois de France, d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal et aux sultans ottomans.

L'étude de ces documents permet, selon lui, de mettre en avant la dimension civilisationnelle du Maroc et son rôle sur la scène internationale, tout en offrant une lecture renouvelée des fondements de la diplomatie marocaine à travers les époques.

Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Abdeljalil Lokrifa, a souligné que cette rencontre vise à initier les étudiants au patrimoine des Sultans Alaouites, à travers l'analyse esthétique et scientifique des lettres et manuscrits, affirmant qu'elle illustre l'ouverture de l'Université sur son environnement et renforce la recherche académique dans les domaines de l'histoire et du patrimoine.

Le programme de cette rencontre comprend une exposition de manuscrits et de correspondances des Sultans Alaouites présentant des documents rares illustrant la richesse de cette écriture et l'évolution de ses formes esthétiques, ainsi que des sessions scientifiques consacrées à la structure artistique des lettres des Sultans et Rois Alaouites, au discours diplomatique et aux valeurs humaines qu'elles véhiculent.

Il s'agit, également, des correspondances de l'Etat sous la dynastie Alaouite, et du rôle des manuscrits dans la consolidation de la présence civilisationnelle du Maroc en Afrique subsaharienne.