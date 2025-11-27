Maroc: Projection du film marocain 'Reines' en clôture du festival du cinéma de Bressuire

Le long-métrage "Reines" de la réalisatrice marocaine Yasmine Benkiran a été projeté, samedi, en clôture du festival de Bressuire (Centre-Ouest de la France) "Les jumelages font leur cinéma".

La présentation de ce film, devant une salle réunissant cinéphiles et membres de la communauté marocaine de la région Nouvelle Aquitaine, a été suivie d'un échange interactif permettant d'approfondir les thématiques du film et d'aborder l'évolution du septième art marocain.

S'exprimant à cette occasion, la Consule générale du Maroc à Bordeaux, Nouzha Sahel, a mis en avant le rôle du Royaume dans la promotion de la culture et du cinéma, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

"Grâce à la vision du Souverain, notre pays connaît un essor cinématographique remarquable : infrastructures modernes, incitations à la création, émergence de talents prometteurs et reconnaissance croissante de nos oeuvres dans les festivals du monde entier", a-t-elle souligné, relevant que le cinéma marocain s'affirme ainsi comme un espace de liberté, d'innovation et de profondeur humaine.

Et la diplomate d'ajouter qu'en accueillant un film marocain, "vous contribuez à renforcer les liens d'amitié, de respect et de coopération unissant la France et le Maroc, deux pays portés par une histoire commune et une volonté partagée de promouvoir les valeurs universelles d'ouverture et de fraternité, la culture et l'art constituant des ponts essentiels entre les peuples".

L'acteur associatif Rachid Kouifi, initiateur de l'idée de création du festival de Bressuire, a pour sa part indiqué que l'ambition fondatrice de ce festival vise à offrir un espace durable de visibilité aux oeuvres internationales et encourager le dialogue culturel entre les différentes communautés du territoire.

Le film "Reines", dont la projection s'est déroulée en présence du vice-président des jumelages à Bressuire, Pascal Cathelineau, a été accueilli avec enthousiasme par l'assistance.

La présence de productions marocaines dans la programmation du festival depuis 2013 consacre son positionnement au service du rayonnement du cinéma du Royaume en Nouvelle-Aquitaine, reflet de la coopération fructueuse entre les fondateurs de l'évènement, le consulat général du Maroc et les acteurs du septième art.

Bouillon de culture

Festival Handifilm

La 18e édition du Festival Handifilm revient du 3 au 6 décembre à Rabat, sous le thème "La digitalisation et l'intelligence artificielle au service du cinéma inclusif".

Cette édition propose une programmation riche et diversifiée comprenant 26 films provenant de 11 pays, allant des fictions aux documentaires en passant par les films d'animation, souligne l'Association Handifilm, notant que ces oeuvres seront présentées dans trois sections principales: compétition officielle, compétition spéciale juniors et section panorama.

La cérémonie d'ouverture sera marquée par l'avant-première spéciale du film "Lock and Quake", un documentaire poignant, soutenu par la Fondation Drosos, qui retrace quatre années de résilience et de créativité dans le cadre de l'initiative "Les jeunes devant et derrière la caméra pour une société inclusive".

S'agissant du jury, il est composé de personnalités éminentes des domaines du cinéma, de l'inclusion et de la culture. Il s'agit de Bouchaib El Messaoudi, médecin rhumatologue, écrivain et réalisateur, président de jury, accompagné d'Agnès Bertholier, metteuse en scène et directrice de la troupe de théâtre amateur "Yall' atelier" qui intègre dans ses créations des jeunes personnes trisomiques, et d'Amina Barakat, journaliste professionnelle et critique cinématographique de renom.

Le festival rendra hommage cette année à Aezelarab Kaghat, artiste et pionnier du théâtre et du cinéma engagé, Abdelmajid Makni, militant historique des droits des personnes en situation de handicap, et Claudia Corsolini, présidente de "OVCI La Nostra Famille E.T.S", organisation qui célèbre ses 25 ans de présence au Maroc et qui est l'invitée d'honneur de cette édition.