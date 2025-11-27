Maroc: Le film marocain 'Fez Summer 55' primé au festival des Cinémas arabes d'Ajaccio

27 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le film marocain "Fez Summer 55" d'Abdelhaï Laraki a reçu le Prix Radio Nebbia, décerné dans le cadre du Festival des Cinémas arabes d'Ajaccio, qui se tient du 14 au 28 novembre.

Présenté par le réalisateur et la productrice Caroline Locardi, le long-métrage a retenu l'attention des cinéphiles dans une région où la population se souvient encore de la présence de la Famille Royale marocaine, suite à son exil forcé par le protectorat en 1953.

"Fez Summer 55" rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont lutté pour l'Indépendance, a souligné M. Laraki à cette occasion, expliquant qu'il souhaitait que les nouvelles générations "puissent ressentir cet enthousiasme du peuple pour son Roi et pour l'Indépendance".

Il s'est dit fier de voir son film recevoir cette distinction cinématographique à un moment où le Maroc commémore le 70e anniversaire de l'Indépendance du Royaume et le cinquantenaire de la glorieuse Marche Verte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le long-métrage a été sélectionné par le festival corse des cinémas arabes, initié par l'Association Sirocco en partenariat avec la Radio Nebbia, aux côtés de titres prestigieux projetés en avant-première.

Il raconte l'histoire de Kamal, un garçon de la médina de Fès qui vit les derniers mois du Maroc sous protectorat français. Au contact de l'étudiante Aïcha et ses camarades de la Qaraouiyine, il découvre et participe au combat héroïque pour l'indépendance et la liberté.

Les organisateurs de ce festival ont choisi un cliché de l'actrice Mounia Lamkimel tiré du film marocain pour en faire l'affiche officielle de cette manifestation cinématographique française.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.