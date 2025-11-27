Maroc: Le film marocain 'Fez Summer 55' primé au festival des Cinémas arabes d'Ajaccio

Le film marocain "Fez Summer 55" d'Abdelhaï Laraki a reçu le Prix Radio Nebbia, décerné dans le cadre du Festival des Cinémas arabes d'Ajaccio, qui se tient du 14 au 28 novembre.

Présenté par le réalisateur et la productrice Caroline Locardi, le long-métrage a retenu l'attention des cinéphiles dans une région où la population se souvient encore de la présence de la Famille Royale marocaine, suite à son exil forcé par le protectorat en 1953.

"Fez Summer 55" rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont lutté pour l'Indépendance, a souligné M. Laraki à cette occasion, expliquant qu'il souhaitait que les nouvelles générations "puissent ressentir cet enthousiasme du peuple pour son Roi et pour l'Indépendance".

Il s'est dit fier de voir son film recevoir cette distinction cinématographique à un moment où le Maroc commémore le 70e anniversaire de l'Indépendance du Royaume et le cinquantenaire de la glorieuse Marche Verte.

Le long-métrage a été sélectionné par le festival corse des cinémas arabes, initié par l'Association Sirocco en partenariat avec la Radio Nebbia, aux côtés de titres prestigieux projetés en avant-première.

Il raconte l'histoire de Kamal, un garçon de la médina de Fès qui vit les derniers mois du Maroc sous protectorat français. Au contact de l'étudiante Aïcha et ses camarades de la Qaraouiyine, il découvre et participe au combat héroïque pour l'indépendance et la liberté.

Les organisateurs de ce festival ont choisi un cliché de l'actrice Mounia Lamkimel tiré du film marocain pour en faire l'affiche officielle de cette manifestation cinématographique française.