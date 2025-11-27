Maroc: Laâyoune - L'ANP dévoile les nouveautés de la digitalisation des services portuaires

L'Agence nationale des ports (ANP) a présenté, mercredi à El Marsa (province de Laâyoune), les nouveautés de la digitalisation des services portuaires, lors d'une journée d'étude organisée en partenariat avec Portnet SA, Guichet Unique national des procédures du commerce extérieur.

Placée sous le thème "Digitalisation des services portuaires & performance logistique", cette rencontre s'inscrit dans la dynamique nationale de transformation digitale visant à renforcer la fluidité, la traçabilité et la qualité des services au sein du port de Laâyoune et de l'ensemble des ports du Royaume.

Réunissant la communauté portuaire, logistique et industrielle de la région, cet événement a constitué un espace d'échanges sur les enjeux de modernisation portuaire et les avancées technologiques mises en œuvre pour améliorer les performances des chaînes logistiques nationales.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des Systèmes d'information et de la transformation digitale à l'ANP, Tarik Maaouni, a souligné que cette journée est "l'occasion de dévoiler de nouveaux services déployés par l'ANP dans tous les ports du Royaume, notamment la dématérialisation complète des demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, permettant désormais aux investisseurs de formuler leurs demandes en ligne sans avoir à se déplacer".

M. Maaouni a aussi noté que cette rencontre permet de partager avec la communauté portuaire "les facilités et les avancées réalisées dans de nombreux domaines".

De son côté, le commandant du port de Laâyoune et directeur du port par intérim, El Moustapha Mouakka, a indiqué que cette journée vise à présenter "l'avancement de la digitalisation des services portuaires au port de Laâyoune, tout en explorant les besoins, opportunités et défis liés à la transformation numérique de nos ports", rapporte la MAP.

"La digitalisation constitue un enjeu majeur pour les ports, en offrant des opportunités de croissance, d'efficacité et de durabilité", a-t-il souligné, se disant convaincu que cette journée permettra de mieux appréhender les opportunités offertes par la digitalisation.

A cette occasion, le directeur des Systèmes d'information de PortNet, Youssef Bokhabrine, a présenté les principales innovations déployées en 2025 et futurs projets, notamment le projet du nouveau Portail Unique Commerce Extérieur 2025-2027, introduisant un dossier unifié d'import/export avec contrôle anticipé, qui réduira significativement les délais de traitement des opérations.

M. Bokhabrine a également présenté "Tijaria", premier assistant intelligent marocain dédié au commerce extérieur, disponible gratuitement sur tijaria.ma et offrant une assistance continue sur les procédures, droits de douane et réglementations.

De même, il a mis en exergue la stratégie "PORTNET 4.0", fondée sur l'intelligence artificielle opérationnelle, incluant la classification automatique des déclarations, la détection d'anomalies et la prédiction des délais.

Par ailleurs, plusieurs panels thématiques ont été organisés, portant notamment sur "Portnet: Outil d'intégration de la chaîne logistique du commerce extérieur", "Gestion d'accès aux ports: services exclusivement digitaux" et "Portail Client: interface portuaire 100 % en ligne".

Dans la continuité de la vision nationale Digital Morocco 2030, l'ANP fait de la transformation numérique un levier stratégique pour renforcer la performance portuaire et logistique, améliorer l'agilité organisationnelle, consolider la compétitivité globale du secteur et faciliter l'intégration des ports dans les chaînes logistiques nationales et internationales.

A travers cette initiative, l'Agence réaffirme son engagement à accompagner la transformation digitale du système portuaire marocain, en faisant du numérique un catalyseur d'efficacité opérationnelle et un instrument clé au service du développement économique du Royaume.