Maroc: L'ONEE lance un projet stratégique de 1.000 km de lignes à ultra haute tension entre Boujdour et Tensift

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) vient de lancer un avis de pré-qualification des constructeurs pour la réalisation de lignes électriques Ultra Haute Tension à courant alternatif (UHT), destinées à assurer le transport de l'électricité sur une distance d'environ 1.000 km, reliant les zones de Boujdour et de Tensift.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie de l'Office pour le renforcement du réseau national de transport d'électricité et de son rôle clé dans la transition énergétique du Royaume, ce projet fait partie d'un ensemble d'infrastructures électriques structurantes, en exploitation, en construction ou en développement, porté par l'ONEE, incluant la future liaison à courant continu (HVDC) en cours de développement et devant relier directement le Sud au Centre du Royaume, indique un communiqué de l'ONEE.

Le projet d'envergure de lignes Ultra Haute Tension, prévu d'être mis en service dès décembre 2028, vise à transporter une puissance électrique renouvelable de l'ordre de 2.000 MW, renforçant ainsi la satisfaction de la demande nationale croissante en énergie électrique et l'intégration massive des énergies renouvelables, précise la même source.

A l'issue de cette phase de pré-qualification, l'ONEE sélectionnera des constructeurs pour participer à la seconde étape relative à l'appel d'offres de ce projet qui sera réalisé selon le schéma EPC (Engineering, Procurement and Construction), où le contractant retenu assurera la conception, la construction et la mise en service du projet dans le cadre d'un contrat clé-en-main, rapporte la MAP.

La date limite de dépôt des plis est fixée au 15 janvier 2026 à 12h00 (heure marocaine), fait savoir le communiqué, notant que l'ouverture des plis aura lieu à la même date.

A signaler que le réseau électrique national totalise aujourd'hui plus de 30.000 km de lignes électriques, dont une ligne 400 kV à double ternes atteignant la ville de Dakhla. A celle-ci s'ajoute une autre ligne 400 kV à double ternes, actuellement en construction par l'ONEE, dont la mise en service est prévue pour la mi-2026 et qui permettra d'évacuer environ 900 MW supplémentaires, relatifs notamment à la production de nouveaux parcs éoliens en cours de construction et devant être mis en service d'ici fin 2026.

Dans ce contexte, la future liaison Ultra Haute Tension Boujdour-Tensift, jouera un rôle important, en permettant d'acheminer vers le Centre du Royaume de nouvelles puissances renouvelables en développement dans le Sud, assurant ainsi son intégration optimale dans le réseau national et renforçant la sécurité d'approvisionnement du Royaume.

Par ce nouveau projet, qui s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée par la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de développement des infrastructures énergétiques stratégiques, l'ONEE réaffirme son engagement en faveur du développement durable et de la garantie d'une alimentation électrique sécurisée, fiable et décarbonée.