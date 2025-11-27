Ethiopie: L'EQA parmi les principaux catalyseurs de la transformation économique du pays, selon le PDG

Addis Ababa — L'Organisation éthiopienne pour la qualité a annoncé que la 12e cérémonie de remise du Prix éthiopien de la qualité (EQA) aura lieu le 29 novembre 2025 dans le but de récompenser les organisations pour leur excellence en matière de qualité.

Ce prix annuel est considéré comme une initiative clé pour la transformation économique de l'Éthiopie, car il promeut une culture nationale de la qualité et de l'excellence.

Les secteurs qui participent à l'EQA comprennent l'industrie manufacturière, les prestataires de services, les institutions publiques, l'enseignement supérieur, la construction et les organisations non gouvernementales (ONG).

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le PDG de l'Organisation éthiopienne pour la qualité, Tewodros Mebratu, a déclaré que le Prix éthiopien de la qualité avait été créé dans le but de stimuler la qualité et la compétitivité au niveau national.

Un large éventail d'organisations peut participer au Prix éthiopien de la qualité (EQA), car le concours est ouvert à des entités de divers secteurs, y compris des institutions privées et publiques.

Lors du 12e cycle de l'EQA, 65 organisations (institutions) se sont inscrites et 63 organisations et institutions ont atteint la finale du concours.

Pour le PDG, le prix de la qualité est une initiative clé pour garantir la qualité dans tous les secteurs, un catalyseur pour réaliser la transformation économique de l'Éthiopie en répondant aux normes requises en matière de qualité et de compétitivité.

Depuis sa création, le Prix éthiopien de la qualité a contribué à développer une culture nationale de la qualité et à accroître la compétitivité des entreprises éthiopiennes sur la scène mondiale, a-t-il précisé.

Selon lui, il est essentiel de reconnaître les organisations qui accordent une attention particulière à la mise en œuvre de systèmes de qualité pour leurs produits et services afin de stimuler la qualité et la compétitivité, et de développer une culture de la qualité et de l'excellence.

En outre, le développement d'une culture de la qualité et de l'excellence sera à son tour essentiel pour la transformation globale du pays.

Le prix de la qualité vise à renforcer la compétitivité mondiale du pays en établissant une référence nationale en matière de qualité, en favorisant une culture d'amélioration continue et en encourageant les organisations à adopter des normes de qualité de classe mondiale.

La promotion de la sensibilisation à la qualité, l'amélioration des activités commerciales, le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'apprentissage continu et la reconnaissance de l'excellence figuraient également parmi les principaux objectifs du prix de la qualité.

L'EQA a joué un rôle central dans l'amélioration de la qualité dans le paysage commercial éthiopien au fil des ans, avec pour objectif de créer une marque nationale de qualité, les prix étant décernés chaque année sur la base du modèle d'excellence de l'EQA, a-t-on appris.