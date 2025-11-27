Addis Ababa — L'Éthiopie a présenté le projet phare de l'aéroport international de Bishoftu (BIA) aux financiers et investisseurs mondiaux lors du Forum sur l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Rabat, au Maroc, suscitant un vif intérêt de la part des financiers et investisseurs mondiaux, selon un communiqué de presse envoyé aujourd'hui à l'ENA.

La présentation a suscité un vif intérêt de la part des institutions financières de développement, des banques commerciales, des agences de crédit à l'exportation et des investisseurs institutionnels d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et du Moyen-Orient, réaffirmant le potentiel du BIA à devenir une plaque tournante majeure de l'aviation pour le continent et le monde, a ajouté le communiqué du ministère des Finances.

BIA est un nouveau mégaprojet mené par Ethiopian Airlines Group (EAG), en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que des conseillers techniques et financiers situés près d'Abusera, à environ 40 km au sud d'Addis-Abeba.

Le projet vise à accueillir 60 millions de passagers par an dans sa phase I, pour un coût estimé à 12,5 milliards de dollars américains. Il a la capacité de s'étendre à 110 millions de passagers par an et de devenir le plus grand aéroport d'Afrique une fois pleinement développé.

Au cours de la présentation, les investisseurs ont manifesté un vif intérêt, reflétant la confiance croissante dans les projets d'infrastructure en Afrique et le rôle stratégique que jouera le BIA dans le commerce, les voyages et l'intégration régionale, a-t-on appris.

Des représentants d'institutions multilatérales, d'agences de crédit à l'exportation et de sociétés d'ingénierie ont examiné le mémorandum d'information sur le projet, le modèle financier et la structure de répartition des risques, ce qui constitue une étape importante dans la transition du projet de la phase de conception à celle d'approvisionnement et de mise en oeuvre, a-t-on appris.

Le BIA devrait être un catalyseur pour le développement économique, le tourisme, le commerce et la connectivité régionale. Il s'inscrit dans les objectifs plus larges de l'Afrique visant à renforcer la mobilité et l'intégration intra-continentales, a ajouté le communiqué de presse.

Le nouvel aéroport permettra également de réduire la congestion de l'aéroport international de Bole, permettant ainsi à l'Éthiopie et au continent d'étendre leur connectivité mondiale.

La ville aéroportuaire environnante devrait également générer des milliers d'emplois pendant la construction et l'exploitation, attirant des investissements dans les services logistiques, hôteliers et commerciaux, ainsi que dans les liaisons ferroviaires et autoroutières vers Addis-Abeba.

La présentation du projet lors du Forum sur l'investissement en Afrique représente un moment crucial, offrant aux prêteurs et aux investisseurs un aperçu détaillé du cadre financier, technique et stratégique de BIA.

Ethiopian Airlines Group a officiellement communiqué le mémorandum d'information sur le projet et le modèle financier aux financiers potentiels.

À cette occasion, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a souligné l'importance du projet en tant qu'avancée historique dans le secteur aérien africain, grâce à une technologie de pointe, une conception durable et une connectivité inégalée, ajoutant qu'il « fera de l'Éthiopie la capitale aérienne du continent et une porte d'entrée clé vers le monde ».

Ethiopian Airlines et ses partenaires invitent les financiers, les investisseurs institutionnels, les prêteurs commerciaux et les agences de crédit à l'exportation à examiner le programme d'investissement et à se joindre à l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux d'Afrique, qui devrait avoir un impact économique transformateur.