Afrique: L'Ethiopie entend montrer que le continent fait partie de la solution au changement climatique lors de la COP32

Addis Ababa — L'Éthiopie doit pleinement tirer parti de la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) pour jouer un rôle central dans la lutte mondiale contre le changement climatique et transformer son riche patrimoine culturel en plateforme de promotion touristique, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a donné aujourd'hui des instructions au Comité directeur national chargé de préparer la COP32, qui se tiendra en Éthiopie en 2027.

S'adressant aux membres du Comité, Abiy Ahmed a rappelé que « l'objectif principal de ce parcours de trois ans et demi est la construction nationale. Tout au long de ce processus, nous devons démontrer de manière crédible que l'Éthiopie est capable de répondre à ses besoins fondamentaux ».

Dans le cadre de cet effort, un comité dédié aux infrastructures a été créé. Celui-ci devra mener à bien un travail considérable, nécessitant à la fois une importante main-d'oeuvre et des capitaux substantiels. « J'ai bon espoir que les projets de construction seront réalisés avec succès », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a également mis en avant la nécessité de renforcer l'image de l'Éthiopie à l'international.

Il a rappelé que le pays est une nation ancienne, dotée d'un patrimoine exceptionnel, d'une culture diverse et de nombreux atouts tangibles. En valorisant ces éléments dans une perspective touristique, la COP32 deviendra, selon lui, la plus grande plateforme permettant de présenter au monde entier tout le potentiel de l'Éthiopie.

Il a ajouté que cette richesse culturelle et historique devrait servir de cadre pour mettre en valeur l'ensemble des atouts du pays pendant la conférence.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a abondé dans ce sens, soulignant que la COP32 représente une opportunité unique pour l'Afrique.

« Nous la considérons comme un projet national, mais également comme une initiative dont les bénéfices dépasseront nos frontières pour s'étendre à l'ensemble du continent », a-t-il déclaré.

Il a mis en avant la portée internationale de la conférence, rappelant qu'elle rassemble des acteurs mondiaux autour d'enjeux climatiques cruciaux.

« C'est un événement majeur où l'Éthiopie accueillera le monde entier, et dont l'héritage devra bénéficier aux générations futures », a-t-il souligné.

L'Éthiopie, a-t-il ajouté, doit non seulement accueillir la COP32, mais aussi contribuer à positionner l'Afrique comme un acteur majeur des solutions climatiques.

« Nous devons faire en sorte que l'Afrique ne soit pas seulement perçue comme une victime du changement climatique, mais aussi reconnue comme un pôle de solutions », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'une participation active aux discussions climatiques mondiales.

Prévue en novembre 2027 à Addis-Abeba, la COP32 devrait rassembler plus de 60 000 délégués issus des gouvernements, de la société civile, du milieu universitaire et du secteur privé.

Le gouvernement entend également renforcer son engagement environnemental à travers des initiatives telles que la Green Legacy Initiative.

Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir le monde, l'enjeu de la COP32 dépasse la simple logistique. L'événement symbolise une stratégie plus large visant à repositionner l'Afrique à l'avant-garde de l'action climatique. Les préparatifs reflètent l'ambition collective non seulement d'une nation, mais d'un continent prêt à mettre en avant ses atouts dans le débat mondial sur le climat.