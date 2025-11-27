Addis Ababa — L'Éthiopie et la Banque africaine de développement (BAD) ont réaffirmé leur partenariat de longue date, à l'issue d'une réunion de haut niveau en marge du Forum africain des finances qui se tient actuellement à Rabat, au Maroc.

Le ministre des Finances Ahmed Shide et le président de la Banque africaine de développement Sidi Ould Tah se sont rencontrés en marge du Forum africain des finances à Rabat, au Maroc.

Selon un communiqué de presse du ministère des Finances, les discussions ont réaffirmé le partenariat solide et de longue date entre l'Éthiopie et la Banque, les deux parties exprimant leur engagement à approfondir leur collaboration dans les domaines prioritaires nationaux clés.

La réunion s'est concentrée sur trois domaines stratégiques de coopération : le renforcement du soutien à la préparation de l'Éthiopie à accueillir la COP32, le renforcement des opérations de soutien budgétaire et l'expansion des investissements coordonnés dans des programmes de développement à fort impact, notamment le financement du nouvel aéroport international de Bishoftu.

Le président de la Banque africaine de développement a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la mise en oeuvre des réformes et a réitéré la volonté de la Banque d'intensifier son engagement, en particulier dans les domaines qui favorisent les investissements privés, renforcent la stabilité macroéconomique et accélèrent l'intégration régionale.

Les deux parties ont convenu d'intensifier le dialogue technique et politique en mettant l'accent sur la promotion des programmes d'infrastructure régionaux et le renforcement du programme de réforme de l'Éthiopie grâce à un financement coordonné et à un soutien consultatif.

La réunion s'est conclue par un engagement commun à poursuivre un partenariat tourné vers l'avenir qui accélère le développement durable, la connectivité régionale et la croissance tirée par le secteur privé.