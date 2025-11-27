Ile Maurice: Le NSF et la NEF renforcent leur présence à Rodrigues

Ce jeudi 27 novembre, le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, a reçu dans son bureau à Port-Louis le commissaire de la Santé, Jean Nicolas Volbert, en visite officielle. Ce dernier était accompagné du Dr Louis Davidson Casimir. La présidente du National Solidarity Fund (NSF), Pooba Essoo, était également présente lors de cet important échange.

Au coeur de la réunion : les questions de sécurité sociale et l'amélioration des services destinés aux Rodriguais. Les discussions ont principalement porté sur les dispositions du NSF, qui pourraient prochainement être étendues aux résidents de Rodrigues. «Nous avons discuté de la manière d'étendre les provisions des benefits et schemes du NSF aux résidents de Rodrigues afin qu'ils puissent bénéficier des divers services offerts», a expliqué le ministre Subron. Il a également souligné la nécessité de proposer une formation adéquate aux officiers de Rodrigues pour assurer une mise en oeuvre efficace des futurs dispositifs.

Parallèlement, les activités de la National Empowerment Foundation (NEF) à Rodrigues ont été passées en revue. L'objectif est clair : harmoniser les procédures liées aux bénéficiaires inscrits au registre social et assurer un suivi plus cohérent entre les deux territoires. «Nous souhaitons une harmonisation des procédures concernant les bénéficiaires inscrits au registre social», a affirmé le ministre, mettant en avant la volonté de renforcer la cohérence et l'efficacité des programmes sociaux.

Cette rencontre témoigne de l'engagement des autorités à consolider la collaboration entre Maurice et Rodrigues en matière de solidarité nationale, dans une perspective d'équité et de développement social partagé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres