Ile Maurice: Nathacha Appanah, déjà lauréate du Femina, remporte le prix

Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour La nuit au coeur (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni à Rennes.

Seule femme en lice dans la dernière sélection, l'autrice a notamment devancé le prix Goncourt Laurent Mauvignier et sa vaste fresque familiale La maison vide (Minuit).

« Grand cadeau »

Nathacha Appanah, qui n'était pas présente à Rennes et a été jointe par téléphone, a remercié le jury pour « le grand cadeau que vous m'avez fait, à moi, à Chahinez, à Emma, à la littérature ».

« Nous avons été bouleversés par ces trois histoires de femmes et profondément touchés par sa plume alliant complexité, justesse et poésie », a indiqué une lycéenne, porte-parole du jury, depuis l'Hôtel de ville de Rennes.

Trois histoires de femmes

L'autrice s'est déjà vu décerner le prix Femina, dont le jury est entièrement féminin, pour son roman qui décrit les rouages de l'emprise de la part d'hommes jaloux, brutaux et manipulateurs à travers trois histoires de femmes.

Le féminicide de Chahinez Daoud à Mérignac, en banlieue bordelaise, avait fait grand bruit et relancé le débat sur la prise en charge par la police et la justice des femmes victimes de violence conjugale. En France, une femme meurt tous les trois jours de la violence d'un conjoint ou ex.

La deuxième est Emma, une cousine de l'autrice, également mère de trois enfants, éc(...)