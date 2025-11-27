Ile Maurice: Une exposition pour sensibiliser le grand public à la protection des victimes

Dans le cadre des «16 Days of Activism Against Gender-Based Violence» (GBV), le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a inauguré mercredi 26 novembre une exposition au Sir Harilal Vaghjee Memorial Hall à Port-Louis. À cette occasion, il a également signé un engagement avec plusieurs personnalités présentes, soulignant ainsi l'importance de la mobilisation contre les GBV.

Ainsi, le vice-Premier ministre, Paul Bérenger, la Speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être familial, Arianne Navarre-Marie, ainsi que des ministres, parlementaires et la représentante résidente du United Nations Development Programme (UNDP), Alka Bhatia, ont assisté à la cérémonie.

Dans son allocution, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire reculer la violence basée sur le genre et rappelé que la lutte contre les GBV ne peut reposer uniquement sur le gouvernement, appelant chaque citoyen à s'impliquer.

Pour sa part, Paul Bérenger a déploré la recrudescence des violences contre les femmes dans le monde et a insisté sur l'importance de l'éducation des enfants sur le sujet. De son côté, la Speaker a présenté les activités de sensibilisation prévues dans les prochains jours et a précisé que certaines bonnes pratiques pourraient être partagées à l'international.

Quant à la ministre Arianne Navarre-Marie, elle a rappelé les mesures mises en place par son ministère depuis le début de l'année et a insisté sur le caractère collectif de cette lutte. Enfin, Alka Bhatia a souligné l'importance de l'engagement collectif pour mettre fin aux violences et aux abus envers les filles et les femmes, tout en réaffirmant le soutien de l'UNDP pour promouvoir un environnement numérique plus sûr.

L'exposition est ouverte au public depuis mercredi et se poursuivra jusqu'au 29 novembre, puis du 1eᣴ au 10 décembre, chaque jour de 10 h à 15 h. Elle permet aux visiteurs de découvrir les initiatives mises en place pour lutter contre les violences basées sur le genre et de s'informer sur les mesures de protection des victimes.