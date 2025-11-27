Ile Maurice: Enfants placés à l'hôpital - Un système à bout de souffle

Les députés Stéphanie Anquetil et Anabelle Savabaddy ont interrogé la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie (photo) sur le cas des enfants retirés de leur environnement familial et placés dans des hôpitaux publics, y compris à l'hôpital psychiatrique Brown-Sequard, faute de structures alternatives adaptées pour les accueillir.

La ministre Navarre-Marie a reconnu que les shelters, pensés comme des solutions temporaires, sont devenus des lieux d'accueil prolongés.

Elle a dit travailler à la création de structures thérapeutiques communautaires, à la formation du personnel et à un cadre légal mieux structuré pour limiter les placements en milieu hospitalier.