Ile Maurice: Enfants placés à l'hôpital - Un système à bout de souffle

27 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo Nishka Mohitram Nicolas Frichot Mahen Chitamun

Les députés Stéphanie Anquetil et Anabelle Savabaddy ont interrogé la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie (photo) sur le cas des enfants retirés de leur environnement familial et placés dans des hôpitaux publics, y compris à l'hôpital psychiatrique Brown-Sequard, faute de structures alternatives adaptées pour les accueillir.

La ministre Navarre-Marie a reconnu que les shelters, pensés comme des solutions temporaires, sont devenus des lieux d'accueil prolongés.

Elle a dit travailler à la création de structures thérapeutiques communautaires, à la formation du personnel et à un cadre légal mieux structuré pour limiter les placements en milieu hospitalier.

