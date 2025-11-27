Ile Maurice: Maurice mise sur la sobriété, Rodrigues célèbre en grand

Alors que Maurice vient de présenter le programme du Festival Internasional Kreol 2025, prévu du 5 au 7 décembre, l'île Rodrigues s'apprête à célébrer, du 30 novembre au 7 décembre, une édition particulièrement riche et étendue. Deux îles, deux approches, mais un même besoin : faire vivre la créolité dans toute sa profondeur.

Placée sous le thème «Otantisite nou kiltir kreol», l'édition mauricienne compte trois événements principaux: la cérémonie d'ouverture à Mont-Choisy, le 5 décembre; le spectacle de sega tipik au Four à Chaux, à Trou-d'Eau Douce, le 6 décembre et la régate, l'exposition culinaire et le concert au Mahebourg Waterfront, le 7 décembre.

Cette programmation est toutefois marquée par trois absences majeures : la nuit de l'humour, le conte et la soirée poésie. Ces rendez-vous avaient acquis au fil des années une place centrale dans le festival, permettant aux humoristes, aux slameurs et surtout aux poètes de Maurice et Rodrigues de partager une même scène.

Une absence qui fait d'autant plus débat qu'en octobre dernier, deux poètes mauriciens avaient été invités aux Seychelles pour participer au Festival Kreol, dans le cadre d'un hommage rendu au poète mauricien Michel Ducasse. Un déplacement important, dont les billets ont été entièrement sponsorisés par le ministère des Arts et de la culture, signe que l'État reconnaît la valeur des arts de la parole... même si ces derniers ne figurent plus cette année dans le programme local.

Pendant que Maurice opte pour une formule concentrée, Rodrigues déroule une 26e édition dense, populaire misant sur les traditions, la transmission, la convivialité, et le lien profond entre habitants, culture et territoire. Du 30 novembre au 7 décembre, l'île vivra au rythme de Lafwar Artistik et du Restoran Kreol à Port-Mathurin, coeur vibrant de l'événement.

De plus, au programme : un colloque sur le patrimoine immatériel, le 3 décembre ; le Bal Bobes dans les villages, moment festif d'enracinement culturel, le 5 décembre ; et Lazourne Tambour, le Festival de régates à Pointe l'Herbe, avec pirogues traditionnelles et le Concert de l'océan Indien en clôture le 7 décembre.

Le Festival Internasional Kreol en 5 dates clés

❚ 2006

Première d'édition, initiée par Xavier Duval, alors ministre du Tourisme. L'objectif est de «projeter une image culturelle de Maurice», et d'agir positivement sur le taux de remplissage des hôtels. Une cinquantaine de journalistes étrangers sont invités. Le festival s'ouvre avec une conférence réunissant historiens, linguistes et chercheurs. Il prend fin avec un all-nite concert au Domaine Les Pailles, après des soirées dédiées à la gastronomie, la poésie, le séga typik, la mode.

❚ 2008

Interrogation : en quoi le festival fait-il avancer la cause créole ? La 3e édition a pour thème, «Liberté, égalité, fierté». Lindsay Morvan, président du Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois et membre du comité organisateur justifie : «Il y a toujours eu le sentiment que le créole n'a pas eu un traitement égal». Jean-Maurice Labour, alors vicaire-général du diocèse de Port-Louis affirme : «Le fait que le gouvernement ait inscrit le Festival kreol comme passage obligé dans le calendrier des célébrations nationales confère une forme de reconnaissance à la cause créole.»

❚ 2011

Le programme s'étend sur trois jours: une journée d'activités pour les plus petits, une soirée «Légendes du séga», la conférence et le grand concert ont lieu le même jour.

❚ 2014

Le festival migre à Fort William, aux Salines, après une plainte pour tapage nocturne, sur «un site plus grand et plus accessible», mais boueux par temps de pluie. À partir de 2014, la conférence inaugurale disparaît.

❚ 2017

Le budget du festival est de Rs 20,9 millions. Gros poste de dépense : l'all-nite concert (Rs 10,2 millions). Au fil des ans, des artistes comme Frankie Vincent, Jacob Devarieux de Kassav, le groupe Kaoma, Shaggy, Diana King, Magic System s'y sont produits.