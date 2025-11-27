Ile Maurice: Soupçons d'arnaque - L'enquête progresse sur les projets d'Areva Immobilier et Iréva Villas

27 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Le Premier ministre a apporté des éclaircissements sur l'enquête visant deux promoteurs immobiliers, A. C. et A. C. P., à la suite d'une question parlementaire du député Franco Quirin. L'affaire concerne un projet de villas connu comme Iréva Villas, développé par Areva Immobilier Ltd, et a fait l'objet de multiples plaintes pour escroquerie présumée.

Selon les informations communiquées par le commissaire de police, l'affaire a pour origine une déposition faite, le 28 mars 2023, par un acheteur, B. S. R. Celui-ci a affirmé avoir signé, en novembre 2021, un contrat de réservation pour l'achat d'une villa au prix initial de Rs 8,2 millions. Il a dit avoir versé un acompte de Rs 1,5 million, suivi de Rs 3,5 millions en février 2022.

Mais en décembre 2022, le promoteur lui aurait demandé Rs 2,2 millions supplémentaires, au-delà du montant convenu, ce qu'il a refusé, avant de servir une mise en demeure à l'entreprise. La police a ouvert une enquête préliminaire et a déjà enregistré six dépositions, dont celles d'un notaire et du directeur du projet, qui contestent les accusations. L'affaire a été transmise au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), le 13 mai 2025, soit plus de deux ans après la plainte initiale. Le DPP a demandé l'ouverture d'enquêtes additionnelles, encore en cours.

Navin Ramgoolam a également précisé que deux notaires avaient été mentionnés dans l'enquête. Parallèlement, la Financial Crimes Commission mène deux enquêtes pour blanchiment d'argent lié à des allégations d'escroquerie dans des projets immobiliers d'Areva Immobilier Ltd et de Venezis Property.

