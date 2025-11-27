Africa Investment Forum - Le Conseil d'administration du Mécanisme de financement du Processus de Rome/Plan Mattei (RPFF) tient sa première réunion à Rabat

announcement

Le Conseil d'administration du Mécanisme de financement du Processus de Rome/Plan de Mattei (RPFF) s'est réuni pour la toute première fois à Rabat, au Maroc, en marge de l'Africa Investment Forum (AIF).

Le Conseil des gouverneurs du RPFF a approuvé un plan de travail pour 2026 qui vise des engagements de près de 100 millions d'euros. Ces ressources devraient permettre de mobiliser plus de 550 millions d'euros de cofinancement à partir des ressources ordinaires de la Banque africaine de développement. Ces investissements permettront de faire progresser la croissance inclusive, d'améliorer la prestation de services essentiels, de renforcer la résilience au climat et de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.

Cette réunion marque une étape importante pour le RPFF, qui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement en février 2025. Kevin Kariuki, vice-président chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Climat et de la Croissance verte, a souligné l'importance cruciale du RPFF, notant qu'il était essentiel pour relever les défis profonds et interconnectés de l'Afrique. Le RPFF mobilise et canalise des ressources pour des investissements stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'eau en cofinançant, par des prêts concessionnels ou des dons, des projets de la Banque africaine de développement, ainsi qu'en fournissant une assistance technique. Le RPFF, doté d'une capitalisation initiale de 158 millions d'euros, est soutenu par ses partenaires fondateurs : l'Italie et les Émirats arabes unis.

« L'Italie est profondément engagée à cultiver une nouvelle ère de partenariat avec les pays africains, comme envisagé par le Plan Mattei. Le RPFF est une pierre angulaire de cet engagement, traduisant des objectifs communs en projets concrets qui permettront d'autonomiser les communautés, de stimuler la croissance économique et de renforcer la résilience au climat », a déclaré Lorenzo Ortona, représentant de l'Italie au Conseil d'administration du RPFF. « L'approbation de cet ambitieux plan de travail 2026 souligne notre détermination collective à accélérer le développement durable et à relever les défis urgents qui se posent sur le continent. »

« Les Émirats arabes unis croient fermement au pouvoir de la collaboration mondiale pour parvenir à un développement durable et lutter contre le changement climatique », a affirmé Sarah Jasim, directrice du Département du développement durable au sein de l'Agence d'aide des Émirats arabes unis et représentante des Émirats au Conseil d'administration du RPFF. « Notre soutien au RPFF témoigne de notre engagement à donner aux pays africains les ressources nécessaires pour construire des infrastructures résilientes, créer des opportunités et améliorer la vie de leurs citoyens. Nous avons hâte de voir l'impact transformateur des projets décrits dans le plan de travail annuel 2026. »

Au cours de ses premiers mois d'existence, le Fonds a déjà approuvé deux projets qui témoignent de son engagement immédiat en faveur d'un impact sur le terrain. D'une part, le Projet de développement des chaînes de valeur agricoles de la Province orientale (ERAVCDP), en Angola, est une contribution de 17 millions d'euros sous forme de prêt concessionnel à un projet de 183 millions d'euros qui vise à améliorer la transformation des produits agricoles et le développement des chaînes de valeur, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et les opportunités économiques au niveau régional. D'autre part, le Programme d'aménagement hydraulique résilient pour l'amélioration des moyens de subsistance à Borana II, en Éthiopie, est une contribution sous forme de don de six millions d'euros à un projet de 60 millions d'euros : celui-ci améliore l'accès à l'eau et à l'assainissement résilient au climat pour les communautés pastorales de la zone de Borana, renforce la gestion des bassins versants et promeut des mesures d'adaptation au climat essentielles, avec un fort accent mis sur la participation des femmes.

« Nous sommes immensément reconnaissants à nos partenaires fondateurs, l'Italie et les Émirats arabes unis, pour leur soutien et leur engagement pionniers », a salué Daniel Schroth, directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à la Banque africaine de développement et chef de l'unité de coordination technique du RPFF. Avant d'ajouter : « Ensemble, nous avons créé un mécanisme qui servira de catalyseur pour un développement transformateur, en relevant les défis climatiques et en stimulant la prospérité sur le continent. »

À propos du Mécanisme de financement du Processus de Rome/Plan Mattei (RPFF)

Le Mécanisme de financement du processus de Rome/Plan Mattei (RPFF) est un mécanisme de financement multi-donateurs hébergé par la Banque africaine de développement. Le RPFF est un instrument clé dans la réalisation des objectifs du Processus de Rome/Plan Mattei. Il a soutenu des projets souverains d'infrastructure respectueux du climat dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'eau en Afrique, afin d'appuyer le développement durable et de contribuer à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière.

Grâce à ses deux guichets de financement (le guichet d'assistance technique non remboursable et le guichet d'investissement pour les prêts concessionnels et les dons), le RPFF veille à ce que les financements soient dirigés là où ils peuvent avoir le plus grand impact à long terme, tout en renforçant la bonne gouvernance et les capacités institutionnelles, en créant des emplois, en améliorant les moyens de subsistance et en renforçant la résilience des communautés vulnérables.