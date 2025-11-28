Congo-Kinshasa: Le pays lance une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole pour 62 millions d'enfants et d'ados

La République démocratique du Congo (RDC) a lancé, jeudi, une vaste campagne de vaccination visant à renforcer l'immunité de plus de 62 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole.

Le vaccin monovalent contre la rougeole sera remplacé par le vaccin combiné rougeole-rubéole (RR) dans la vaccination de routine tandis que la campagne de rattrapage permettra de combler les déficits d'immunité chez les enfants et les adolescents contre ces deux maladies. Une approche progressive sera mise en oeuvre pour l'introduction du vaccin RR et les campagnes de rattrapage, organisées par blocs de provinces.

Le premier bloc, composé de sept provinces - Bas-Uélé, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uélé, Ituri, Lualaba et Tanganyika - mènera la campagne du 27 novembre au 1er décembre 2025.

« L'introduction du vaccin contre la rougeole et la rubéole est une étape importante pour la santé infantile et nous rapproche de nos efforts collectifs pour qu'aucun enfant ne souffre ni ne meure de ces maladies évitables », a déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Plus de 7 millions d'enfants de moins de cinq ans actuellement exposés au risque

Les agents de santé administreront les vaccins par le biais de postes fixes et de sites mobiles, afin de garantir la vaccination même à des enfants vivant dans des zones difficiles d'accès et touchées par les conflits.

Les autorités sanitaires congolaises appellent les parents et responsables communautaires à veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte.

« Cette campagne marque une étape décisive vers l'élimination de la rougeole et de la rubéole dans notre pays. », a affirmé le Dr Roger Kamba, Ministre congolais de la Santé publique.

Le passage du vaccin antirougeoleux unique au vaccin RR est soutenu par plusieurs partenaires, dont Gavi, l'Alliance du Vaccin, la Fondation Gates, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC).

La RDC a enregistré des épidémies de rougeole à répétition, soulignant l'urgence de cette initiative. Plus de 7 millions d'enfants de moins de cinq ans sont actuellement exposés au risque. En plus de combler les lacunes en matière d'immunité, l'introduction du vaccin RR contribuera également à réduire le fardeau du syndrome de rubéole congénitale et devrait mettre le pays sur la voie de l'élimination de la rougeole et de la rubéole.