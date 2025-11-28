Afrique de l'Ouest: Coup d'État en Guinée-Bissau - Les observateurs électoraux exigent le rétablissement de l'ordre constitutionnel

Les chefs des missions d'observation électorale de l'Union africaine (UA) et de la Communauté ouest-africaine ont exprimé leur inquiétude face au coup d'État en Guinée-Bissau, à la suite des élections présidentielle et législatives du 23 novembre, et appelé à la restauration de l'ordre constitutionnel.

Le paysage politique en Guinée-Bissau a été bouleversé par un coup d'État intervenu juste après les élections présidentielle et législatives. L'événement a suscité l'inquiétude des chefs des missions d'observation électorale de l'UA, de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et du Forum ouest-africain des Sages, qui ont salué le déroulement des élections.

Dans une déclaration conjointe, les observateurs ont souligné l'engagement civique "exemplaire" du peuple Bissau-guinéen et le professionnalisme du personnel électoral, des forces de sécurité ainsi que des représentants des différentes parties prenantes. Les élections étaient perçues comme une avancée démocratique significative, mettant en valeur la volonté des citoyens de s'exprimer par les urnes.

Cependant, la situation a pris un autre tournant lorsque les forces armées ont annoncé un coup d'État. Les chefs des missions ont exprimé leur profond mécontentement et leur désolation face à cette situation, qualifiant cette annonce de tentative flagrante de déstabiliser le processus démocratique et les acquis réalisés jusqu'à présent.

Ils ont appelé l'UA et la CEDEAO à intervenir rapidement pour rétablir l'ordre constitutionnel et garantir la sécurité des citoyens. Ces événements en Guinée-Bissau témoignent des défis sécuritaires auxquels la sous-région doit faire face.