Sénégal: La Centif célèbre 20 ans de lutte contre la criminalité financière

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a célébré ce jeudi, 27 novembre 2025, ses vingt années d'existence, lors d'un colloque marqué par de fortes annonces institutionnelles et stratégiques. Ministère des Finances, Banque centrale, magistrature, partenaires internationaux et acteurs du secteur financier ont salué le rôle devenu « indispensable » de l'institution dans la lutte contre le Blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme (Lbc/Ft) et la prolifération des armes.

Ouvrant la cérémonie, le ministre en charge des finances et du budget, Cheikh Diba, a rendu hommage aux « femmes et hommes qui ont bâti en vingt ans un dispositif aujourd'hui respecté bien au-delà de nos frontières ».

Créée en 2004 et opérationnelle depuis 2005, la Centif s'est, selon lui, imposée grâce à la digitalisation des processus avec la plateforme e-Delta, le renforcement des effectifs et de la spécialisation, l'amélioration notable de la qualité des déclarations suspectes, l'effort national engagé pour sortir le Sénégal de la liste grise du Gafi, étape jugée « décisive ».

Les chiffres en témoignent : le volume des déclarations suspectes a fortement progressé, avec des pics enregistrés notamment en 2021 et 2024. Le ministre a également souligné la montée de nouvelles menaces : prolifération des actifs virtuels, plateformes numériques, traite de migrants couplée à la traite des personnes, et l'agilité croissante des réseaux criminels devenus transnationaux. « Aucune nation ne peut agir seule », a-t-il rappelé, appelant à une coopération renforcée.

Cheikh Diba a présenté les grandes lignes du plan stratégique 2025-2029, première étape d'une vision 2035, articulée autour de quatre piliers que sont le renseignement financier et traitement opérationnel ; la gouvernance stratégique du dispositif Lbc/Ft ; la coopération nationale et internationale ; la normalisation et appui aux assujettis.

La troisième évaluation mutuelle du Gafi-Africa, attendue en janvier 2026, sera un rendez-vous « déterminant ».

920 déclarations reçues en 2024

Le président de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, a rappelé les fondamentaux : autonomie fonctionnelle, rôle exclusif d'analyse financière, et absence de pouvoir judiciaire ou policier. « La Centif ne mène pas d'enquêtes et n'entend pas les personnes impliquées », a-t-il insisté, clarifiant un « malentendu fréquent ».

Les données révélées pour la première fois donnent une idée du travail accompli : 1 500 déclarations reçues en 2023-2024 ; 920 déclarations de soupçon enregistrées pour la seule année 2024 ; 46 rapports d'enquête transmis au parquet financier la même année ; environ 85% des déclarations provenant des banques et du secteur financier.

La Centif travaille également avec le Groupe Egmont, qui regroupe près de 170 pays, un cadre exigeant nécessitant indépendance et efficacité pour pouvoir échanger des renseignements sensibles.

M. Siby a rappelé que le traitement est « un travail collégial » et que les dossiers transmis au parquet sont immédiatement dirigés vers un juge d'instruction spécialisé, garantissant un traitement judiciaire accéléré.

Une institution « solide », « respectée » et « indispensable »

Représentant la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), François Sène, directeur national pour le Sénégal, a salué « une coopération exemplaire » depuis vingt ans. François Sène s'est félicité du travail engagé pour la troisième évaluation mutuelle et de la finalisation de l'évaluation nationale des risques.

Il a rappelé que les normes du Gafi sont « de plus en plus exigeantes » avant d'appeler enfin à « plus d'innovation, plus de résilience et plus de vigilance », soulignant que les menaces financières évoluent à un rythme soutenu.

La célébration des vingt ans de la Centif marque ainsi le passage d'un modèle institutionnel consolidé à une nouvelle phase axée sur l'innovation technologique, l'intelligence financière, la coopération internationale et la conformité stricte aux standards mondiaux.