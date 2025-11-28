Afrique: Le premier sommet africain sur les systèmes de santé va s'ouvrir vendredi à Dakhla

Dakhla (Maroc) — Le premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire va se tenir à partir de vendredi à Dakhla, une ville située dans le sud du Maroc.

Au moins 200 experts prendront part à cette rencontre, a appris l'envoyée spéciale de l'APS de la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé (FM6SS), qui l'organise.

Un millier de participants se sont fait enregistrer pour y prendre part à distance, selon la FM6SS.

Le sommet se poursuivra jusqu'à mardi prochain. Les participants vont aborder l'épidémiologie et les priorités en matière de santé, les politiques de santé, la gouvernance du secteur sanitaire et la couverture maladie universelle.

Ils vont discuter de la cartographie des maladies infectieuses, émergentes et endémiques, des maladies non transmissibles également.

Les échanges porteront aussi sur le système d'information sanitaire intégré, les modèles organisationnels et les systèmes de santé, le financement des politiques de santé, etc.