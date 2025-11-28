Sénégal: OFNAC - Nomination des 12 membres à l'issue d'un processus de sélection « inédit »

Le Président de la République, a procédé à la nomination des membres de l'Office National de Lutte contre la Corruption (OFNAC) suivant un processus « inédit d'appel à candidatures ouvert, public et concurrentiel ».

Dans un communiqué de la présidence, il est indiqué que conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2025-12 du 3 septembre 2025 portant création de l'OFNAC, les membres de cet organe « sont nommés par décret, à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice ». Un avis d'appel à candidatures a ainsi été publié le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection, créé par arrêté n° 032697 du 2 octobre 2025 du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

« Cette initiative, fondée sur les principes d'intégrité, de mérite et de transparence, a suscité un intérêt considérable avec 233 candidatures reçues, provenant de profils variés et qualifiés, représentatifs des principaux segments de la société sénégalaise », souligne le communiqué.

Après une analyse des dossiers et des auditions des candidats présélectionnés, le Comité de sélection a transmis au Président de la République une liste de personnalités disposant des compétences, de l'expérience et des garanties éthiques nécessaires pour mener efficacement la mission de lutte contre la corruption.

Par décrets en date du 27 novembre 2025, les douze membres de l'OFNAC ont été nommés :

Monsieur Moustapha KA, Magistrat, Président

Monsieur Birahime SECK, Membre de la société civile, Vice-président

Madame Khadidiatou BA, Experte en suivi-évaluation

Monsieur Samba BARRY, Membre de la société civile

Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil

Monsieur Mafal FALL, Magistrat

Monsieur Mademba GUEYE, Magistrat

Monsieur Abdou Aziz Daba KEBE, Professeur Agrégé des Facultés de droit

Monsieur Babacar NIANG, Professeur Agrégé des Facultés de droit

Monsieur Birane NIANG, Magistrat

Monsieur Mohamed Bachir NIANG, Professeur Agrégé des Facultés de droit