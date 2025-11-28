Sénégal: Questions d'actualité - Ousmane Sonko retourne à l'Assemblée nationale ce vendredi

Le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés ce vendredi matin pour les questions d'actualité, un exercice démocratique permettant aux parlementaires d'interpeller les membres de l'exécutif sur des sujets d'intérêt national. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Ousmane Sonko, par ailleurs leader du Pastef, est attendu ce matin à l'Assemblée nationale, institution largement dominée par la coalition Pastef, dont il était la tête de liste lors des premières législatives anticipées de l'histoire politique du Sénégal, tenues le 17 novembre 2024. Cette séance s'inscrit donc dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément à l'article 104 du Règlement intérieur.

En effet, le dernier alinéa de l'article 104, dans sa version mise à jour et co-proposée par Mohamed Ayib Salim Daffé, président du Groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes ; Aïssata Tall, présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ; et Tafsir Thioye, représentant des députés non-inscrits, et adoptée le 27 juin dernier, stipule que « pendant la session ordinaire unique, (...) un jour, au moins, par trimestre est réservé aux questions d'actualité au Gouvernement ».

Le chef du gouvernement devra donc, une nouvelle fois, défendre devant les députés la politique de son gouvernement et répondre aux interrogations des élus sur les décisions et orientations prises. Cette séance s'annonce comme un moment clé du débat démocratique, où les enjeux nationaux seront au coeur des discussions.

Il convient de noter que cette troisième séance d'actualité pour Ousmane Sonko depuis sa nomination à la Primature en avril 2024, avec l'ensemble des membres de son gouvernement, intervient dans un contexte particulier, notamment après la révélation de nouvelles charges financières héritées de l'ancien régime du président Macky Sall.

Cependant, une partie des députés non-inscrits, ainsi que le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, ont annoncé qu'ils ne participeront pas à cette séance.