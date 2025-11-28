Sénégal: Questions d'actualité - Ousmane Sonko retourne à l'Assemblée nationale ce vendredi

28 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés ce vendredi matin pour les questions d'actualité, un exercice démocratique permettant aux parlementaires d'interpeller les membres de l'exécutif sur des sujets d'intérêt national. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Ousmane Sonko, par ailleurs leader du Pastef, est attendu ce matin à l'Assemblée nationale, institution largement dominée par la coalition Pastef, dont il était la tête de liste lors des premières législatives anticipées de l'histoire politique du Sénégal, tenues le 17 novembre 2024. Cette séance s'inscrit donc dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément à l'article 104 du Règlement intérieur.

En effet, le dernier alinéa de l'article 104, dans sa version mise à jour et co-proposée par Mohamed Ayib Salim Daffé, président du Groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes ; Aïssata Tall, présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ; et Tafsir Thioye, représentant des députés non-inscrits, et adoptée le 27 juin dernier, stipule que « pendant la session ordinaire unique, (...) un jour, au moins, par trimestre est réservé aux questions d'actualité au Gouvernement ».

Le chef du gouvernement devra donc, une nouvelle fois, défendre devant les députés la politique de son gouvernement et répondre aux interrogations des élus sur les décisions et orientations prises. Cette séance s'annonce comme un moment clé du débat démocratique, où les enjeux nationaux seront au coeur des discussions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il convient de noter que cette troisième séance d'actualité pour Ousmane Sonko depuis sa nomination à la Primature en avril 2024, avec l'ensemble des membres de son gouvernement, intervient dans un contexte particulier, notamment après la révélation de nouvelles charges financières héritées de l'ancien régime du président Macky Sall.

Cependant, une partie des députés non-inscrits, ainsi que le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, ont annoncé qu'ils ne participeront pas à cette séance.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.