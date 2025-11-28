Madagascar: Turquie - Des liens Sud-Sud en plein essor

La coopération entre la Turquie et Madagascar prend un nouvel élan, illustrant le potentiel d'un partenariat Sud-Sud solide et concret. La Turquie réaffirme son soutien à Madagascar dans sa politique de Refondation et souhaite renforcer les liens déjà existants entre les deux pays.

À Antananarivo, la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, a reçu l'ambassadeur turc, İshak Ebrar Çubukçu, pour discuter des priorités communes et explorer de nouvelles pistes de collaboration. Les discussions ont porté sur des secteurs clés tels que l'énergie, le commerce et les investissements. L'ambassadeur a insisté : « La Turquie souhaite bâtir un partenariat plus actif et équilibré afin de soutenir le développement économique et social de Madagascar ».

Parmi les axes majeurs de cette coopération figure la mise en oeuvre de l'accord commercial signé en 2024, visant à faciliter les échanges entre entreprises et à créer de nouvelles opportunités d'affaires. L'ambassadeur a également invité Madagascar à participer au Turkey-Africa Business Forum (TABF), « un rendez-vous incontournable pour renforcer la coopération économique entre la Turquie et le continent africain ».

Ces dernières années, les échanges commerciaux entre la Turquie et Madagascar ont connu une croissance impressionnante, passant de 5 millions de dollars au début des années 2000 à 203 millions en 2023. Cependant, la balance commerciale reste largement favorable à la Turquie. Pour y remédier, Madagascar cherche à « valoriser son potentiel en diversifiant ses exportations et en renforçant la compétitivité de ses produits locaux ».

Lors du Forum de la Diplomatie d'Antalya, en mars 2024, les deux pays ont signé un Accord de coopération commerciale et économique (CCE), prévoyant la création d'une commission économique mixte chargée de suivre les projets communs et de renforcer le dialogue bilatéral.