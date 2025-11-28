Le débat sur l'indépendance économique de l'Afrique a été ravivé avec force par une déclaration retentissante attribuée au Président rwandais, Paul Kagame. Le chef d'État africain a martelé une vérité économique souvent occultée : tant que l'Europe et l'Amérique conserveront la mainmise sur la monnaie utilisée sur le continent, elles continueront d'exercer un contrôle décisif sur l'économie africaine. Cette position met en lumière la dépendance structurelle qui entrave la pleine souveraineté des nations africaines.

Selon Paul Kagame, la clé de l'émancipation réside dans la création d'une monnaie commune africaine. Il ne s'agit pas d'une simple devise régionale, mais d'un instrument de politique économique fort, spécifiquement adossé aux richesses intrinsèques du continent, et non aux fluctuations du dollar ou de l'euro. L'Afrique regorge de ressources naturelles stratégiques, qu'il s'agisse de l'or, du pétrole ou des diamants. Pourtant, tant que l'épargne est fixée et les prix sont établis dans des devises étrangères dont le contrôle échappe aux autorités africaines, la valeur réelle de cette richesse est subordonnée à des décisions prises à Washington ou à Bruxelles.

Le concept de souveraineté économique est central dans cette analyse. En obligeant les nations africaines à transiger et à épargner en dollars ou en euros, les puissances occidentales conservent une influence prépondérante sur les politiques fiscales et monétaires locales. Le plaidoyer du Président rwandais est une critique directe du système monétaire actuel, y compris celui qui régit le Franc CFA pour certaines nations, et de son impact sur le développement.

L'adoption d'une monnaie unique africaine, garantie par les propres ressources du continent, comme le pétrole et les minerais précieux, permettrait de restaurer le pouvoir économique et de négociation de l'Afrique. Ce changement de paradigme est essentiel pour que les pays du continent puissent fixer eux-mêmes la valeur de leurs exportations et gérer leurs réserves sans interférence externe. La monnaie africaine est présentée comme le véritable levier pour concrétiser la vision d'une Afrique unie et prospère. Ce débat est crucial pour comprendre les enjeux de la politique africaine moderne et les aspirations à une indépendance totale.

Le discours de Paul Kagame résonne fortement auprès de ceux qui dénoncent un système post-colonial persistant. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un billet par un autre, mais de reprendre le contrôle de la narration économique et d'assurer que la richesse générée en Afrique bénéficie d'abord aux Africains.