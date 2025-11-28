Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 novembre 2025

revue de presse

Souveraineté numérique et IA : L’Afrique face au défi de la dépendance technologique

Le Forum MEDays a mis en lumière la transformation la plus profonde de notre ère : le passage de systèmes de simples automatisations à des systèmes autonomes capables de prendre leurs propres décisions grâce à l'Intelligence Artificielle (IA). Pour S.E. Mme. Amal El Fellah Seghrouchni (Ministre de la Transition Numérique du Maroc), cette rupture technologique pose une question fondamentale à l'Afrique : celle de la souveraineté technologique.

Le message est clair : l'Afrique, considérée comme un « vrai laboratoire » pour l'IA, doit saisir l'opportunité, mais doit absolument éviter de tomber dans une nouvelle forme de dépendance aux puissances étrangères. (Source allAfrica)

Afrique de l’ouest : Le président bissau-guinéen a fui son pays et trouvé refuge au Sénégal

Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, destitué mercredi lors d’un coup d’Etat par des militaires, est arrivé “sain et sauf” au Sénégal jeudi à bord d’un avion affrété par ce pays, a annoncé le ministère des Affaires étrangères sénégalais dans un communiqué.

Il avait été auparavant annoncé qu’Umaro Sissoco Embalo, élu en 2020 et candidat à un second quinquennat, était depuis mercredi détenu par des militaires. (Source : 7 sur 7.be)

Guinée : La campagne électorale s’ouvre ce 28 novembre

Un décret présidentiel, lu ce jeudi 27 novembre 2025 à la télévision nationale, fixe de manière précise le cadre temporel de la campagne électorale.

Celle-ci débute officiellement ce vendredi 28 novembre et prendra fin un mois plus tard, à la veille du scrutin, le 25 décembre 2025 conformément aux exigences du Code électoral. Cette date de clôture marque la fin de toute activité de propagande, laissant place à une période de silence électoral destinée à garantir la sérénité du vote. (Source : Guineenews)

Tunisie : L’avocate Sonia Dahmani libérée après 18 mois de détention

Libération d’une voix critique du pouvoir tunisien. L’avocate tunisienne et chroniqueuse Sonia Dahmani « est sortie » de prison après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle, a indiqué, jeudi 27 novembre, l’un de ses avocats, Sami Ben Ghazi.

Poursuivie dans plusieurs affaires liées à des déclarations sur des radios et télévisions sur l’existence de racisme en Tunisie, Sonia Dahmani a été condamnée à au moins trois reprises ces derniers mois. (Source : France 24)

Afrique : L’Onusida s’inquiète des coupures brutales des financements internationaux

A moins d’une semaine de la journée mondiale de lutte contre le VIH/sida, la directrice exécutive de l’Onusida, Winnie Byanyima, a exprimé face à la presse cette semaine à Genève, ses inquiétudes suite aux coupes budgétaires brutales, compromettant l’efficacité des services de prévention et de traitement.

Il s’agit d’une véritable crise de l’aide internationale qui n’est pas sans conséquences pour les pays les plus touchés par le VIH/sida. (Source : Midi Madagasikara)

Afrique du Sud : Trump exclut le pays du G20 de 2026

Le président Donald Trump a annoncé mercredi soir que l’Afrique du Sud ne serait pas conviée au sommet du G20 de 2026 et a ordonné l’arrêt immédiat de toute aide financière américaine.

Accusant Prétoria d’avoir manqué de respect envers les États-Unis lors du sommet du G20 organisé la semaine dernière à Johannesburg, le Président américain a décidé d’exclure ce pays du Sommet G20 prévu en 2026 aux États-Unis. (Source : Apanews)

Maroc : Le premier sommet africain sur les systèmes de santé va s’ouvrir vendredi à Dakhla

Le premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire va se tenir à partir de vendredi à Dakhla, une ville située dans le sud du Maroc.

Au moins 200 experts prendront part à cette rencontre, a appris l’envoyée spéciale de l’APS de la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé (FM6SS), qui l’organise. (Source : Agence de Presse Sénégalaise)

Afrique centrale : Le Rwanda accuse la RDC de retarder la signature de l’accord de paix à Washington

Le président rwandais Paul Kagame a accusé jeudi les autorités congolaises de retarder la signature par les chefs d’Etat des deux pays d’un accord de paix entériné par leurs ministres des Affaires étrangères fin juin à Washington, qui vise à stopper le conflit sanglant dans l’est de la RDC.

Les deux pays avaient conclu un accord de paix fin juin à Washington, et les autorités congolaises et le M23 avaient signé en juillet à Doha une déclaration de principe en faveur d’un « cessez-le-feu permanent ». (Source : le360 Afrique)

Sénégal : Questions d'actualité - Ousmane Sonko retourne à l'Assemblée nationale ce vendredi

Le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés ce vendredi matin pour les questions d'actualité, un exercice démocratique permettant aux parlementaires d'interpeller les membres de l'exécutif sur des sujets d'intérêt national. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Ousmane Sonko, par ailleurs leader du Pastef, est attendu ce matin à l'Assemblée nationale, institution largement dominée par la coalition Pastef, dont il était la tête de liste lors des premières législatives anticipées de l'histoire politique du Sénégal, tenues le 17 novembre 2024. Cette séance s'inscrit donc dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément à l'article 104 du Règlement intérieur. (Source Le Soleil)

Cameroun : Budget 2026 - Le MINAT défend une enveloppe de 42,069 milliards FCFA

Devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, le 27 novembre 2025, le ministre de l’Administration territoriale, Atanga Nji Paul, a défendu un budget de 42,069 milliards FCFA pour l’exercice 2026. Un budget orienté vers la lutte contre l’insécurité, l’amélioration de l’état de droit et la préparation des élections de 2026.

Le budget est structuré en quatre programmes majeurs, dont le premier, l’Administration territoriale, absorbera 6,797 milliards FCFA. (Source : Actu Cameroun)