Sénégal: Dakar - Hervé Samb de retour pour un concert exceptionnel à l'Institut français ce vendredi

Dakar — Le guitariste, compositeur et arrangeur sénégalais Hervé Samb se produira ce vendredi à l'Institut français de Dakar à travers un concert qui s'annonce comme un rendez-vous majeur de la scène musicale entre jazz et afro-fusion au Sénégal.

Formé entre Dakar et l'Europe, l'artiste est reconnu pour son style musical unique de jouer le jazz, qu'il a baptisé "Jazz Sabar", fusion subtile entre jazz contemporain et rythmes traditionnels sénégalais.

Dans un entretien avec l'APS, Hervé Samb a exprimé sa joie de revenir sur scène dans son pays natal.

"Sortir un album Jazz Sabar et ne pas le jouer au Sénégal, c'est une mission incomplète. Il faut absolument partager cette musique avec le public sénégalais", a-t-il déclaré, soulignant que la scène de l'Institut français est "centrale, accessible et adaptée à un vrai format concert".

L'artiste a rappelé qu'il y avait déjà présenté plusieurs de ses albums, dont Can't You Feel en 2013 et Teranga en 2018, des étapes importantes de sa carrière.

Une carrière internationale et des collaborations prestigieuses

Hervé Samb, avait quitté le Sénégal à l'âge de 19 ans avec une guitare et quelques cassettes. Aujourd'hui, il s'est forgé une carrière internationale en jouant avec des musiciens de différentes cultures, d'Amérique, d'Europe et d'Asie.

Cette expérience lui a permis d'élargir son horizon musical et de développer un style où les harmonies du jazz se mêlent aux rythmes traditionnels sénégalais. Au fil de sa carrière, il a collaboré avec de grandes figures de la musique africaine et internationale, dont Manu Dibango, Lisa Simone, Omar Pène, Oumou Sangaré et Angélique Kidjo.

Ses albums, tels que Teranga, Kharit, Jazz Sabar et Bayi Yoon, témoignent de sa capacité à marier virtuosité technique et profondeur culturelle. "Au fil des albums, j'ai ressenti le besoin d'avoir une musique qui parle à mes origines, que les gens de chez moi comprennent. L'album Teranga a été le point de départ du Jazz Sabar", a-t-il expliqué.

Un concert dédié à l'improvisation et à la rencontre avec le public

Pour Hervé Samb, la scène reste le lieu privilégié de l'expression musicale et de l'improvisation. "La vérité se passe sur scène. C'est là que l'on a un vrai rapport avec le public et que l'improvisation prend tout son sens", a-t-il dit, soulignant que ses performances sont à la fois techniques, poétiques et dansantes.

Le concert de vendredi réunira autour de lui, le Teranga Band, un groupe composé de musiciens de renom tels que Pathé Diassé à la basse, Ndiaw Macodou à la batterie, Alioune Seck aux percussions et Alpha Dieng au chant.

Ensemble, ils proposeront un répertoire puisant dans ses six albums, allant de Cross Over à Bayi Yoon, où chaque morceau est le fruit d'une recherche minutieuse et d'une créativité ancrée dans les traditions sénégalaises.

Hervé Samb a également évoqué son attachement à la formation des jeunes musiciens. Il a souligné l'importance de multiplier les festivals, workshops et écoles de musique afin de transmettre le goût de l'instrument et de la scène.

"La musique stimule le cerveau, elle développe la créativité et elle doit rester un contact physique avec l'instrument, pas seulement sur ordinateur", a-t-il encore commenté.

Artiste emblématique de la musique contemporaine sénégalaise, Hervé Samb confirme avec ce concert l'existence d'un jazz sénégalais authentique, ouvert aux influences du monde, tout en restant profondément enraciné dans les traditions locales.

Son retour à Dakar marque également un temps fort pour les amateurs de jazz, qui pourront découvrir ou redécouvrir un univers musical où virtuosité, improvisation et dialogue culturel se conjuguent pour offrir un spectacle unique.