Sénégal: Birame Soulèye Diop - 'Des entreprises dites sénégalaises ont participé à des appels d'offres publics, ont arrêté de payer salaires et impôts, avant de quitter le pays'

Dakar — Des entreprises ont cessé de payer des salaires et des impôts au Sénégal, ont quitté le pays ensuite, après s'être présentées comme étant de droit sénégalais pour participer à des appels d'offres publics, a dénoncé le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, jeudi, à Dakar.

"Des entreprises dites sénégalaises ont participé à des appels d'offres publics. Aujourd'hui, on ne les voit plus sur le marché local. Elles ne payent plus de salaires ni d'impôts parce qu'elles ont quitté le territoire", a soutenu M. Diop.

Cette attitude porte préjudice aux "entreprises bien sénégalaises", a-t-il laissé entendre lors de l'ouverture de la quatrième édition des Journées du contenu local, un évènement qui se poursuivra jusqu'à samedi.

Birame Soulèye Diop juge nécessaire de bien identifier les "vraies entreprises sénégalaises", de promouvoir le patriotisme économique et de prévenir les risques de fraude fiscale.

"Nous avons l'obligation de soutenir davantage nos entreprises, d'améliorer leur accès aux marchés, de renforcer leurs capacités techniques et financières, et de soutenir leur transition vers des modèles de production compétitifs", a ajouté M. Diop.

Le contenu local, l'ensemble des initiatives prises pour promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux dans le secteur des hydrocarbures ou des mines, ne peut faire valoir pleinement son potentiel que lorsque le Sénégal dispose d'une main-d'oeuvre locale hautement qualifiée, a-t-il rappelé.

Le contenu local est un instrument de souveraineté économique

"Le potentiel économique du contenu local ne pourra être pleinement déployé que si nous disposons d'une main-d'oeuvre locale hautement qualifiée, capable d'occuper des postes avancés, non seulement opérationnels mais stratégiques aussi", a dit le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Birame Soulèye Diop est d'avis que le contenu local est un levier "stratégique", qui va servir non seulement à renforcer la souveraineté économique du pays, mais à rendre son économie "plus compétitive et plus inclusive" aussi.

Le développement des entreprises locales est l'un des leviers stratégiques permettant d'atteindre cet objectif, selon M. Diop.

"Pour bâtir une économie compétitive et inclusive, il faut redoubler d'efforts et consolider les fondations qui sont déjà posées", a poursuivi le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Le contenu local est un instrument de souveraineté économique, d'industrialisation et de transformation de l'économie sénégalaise, selon Mor Bakhoum, le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local.

"Contenu local et Vision Sénégal 2050 : quelle stratégie pour bâtir une économie compétitive et inclusive ?" est le thème de la quatrième édition des Journées du contenu local.