Sénégal: Tournoi mini-football - L'APMFS organise le tirage au sort des groupes, vendredi à 16h

Dakar — L'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS) tiendra, vendredi à 16h, la cérémonie du tirage au sort de son tournoi national de mini-football prévu du 1er au 15 décembre, a appris l'APS de son président, Mouhammad Karamoko Baldé.

La rencontre avec les journalistes se déroulera au Centre Yakaar, situé près de l'ancien siège de la Fédération sénégalaise de football, a précisé M. Baldé dans un communiqué reçu à l'APS.

Selon le texte, cet événement constitue une étape majeure dans la stratégie de l'APMFS visant à "structurer, professionnaliser et dynamiser la pratique du mini-football" sur l'ensemble du territoire national.

Les membres de l'association procéderont à la présentation des objectifs du tournoi, au tirage au sort des groupes, ainsi qu'à la révélation des équipes participantes à cette première édition.

Le mini-football, une variante du football d'association à effectif réduit, se joue souvent à cinq contre cinq, mais les effectifs de chaque équipe peuvent aller jusqu'à neuf.

Les matchs se jouent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur.

Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs.

Le futsal, un football voisin du mini-football, est pratiqué sur un terrain dur en salle.

Le Sénégal a pris part à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, du 14 au 25 juillet 2025, à Derna, en Libye. Cette dernière est le vainqueur de cette compétition.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, une organisation créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-foot, laquelle est entièrement indépendante de la FIFA.