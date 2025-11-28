Sénégal: La FSPS lance le challenge Abdou-Ghoth-Diouf ce week-end

27 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de pêche sportive (FSPS) organise, à partir de ce vendredi, le challenge Abdou-Ghoth-Diouf, une compétition de pêche sportive en hommage à l'ancien président de cette fédération, décédé en 2024.

Cette compétition, un des événements phares du calendrier annuel de la pêche sportive, se poursuit jusqu'à dimanche.

Au terme du tournoi, les trois premières équipes seront récompensées selon le nombre de points récoltés. Le pêcheur ayant relâché le plus de poissons recevra également un prix, tout comme celui ayant capturé le plus gros poisson.

Un prix spécial féminin sera attribué à la compétitrice ayant cumulé le plus grand nombre de points sur les trois jours.

La Fédération sénégalaise de pêche sportive a lancé en fin octobre 2025 sa saison 2025-2026.

Plusieurs compétitions sont prévues entre novembre et décembre 2025, avait annoncé la fédération.

Un concours de surf casting, s'est tenu, à Lompoul (ouest), le 15 novembre 2025 tandis que la Ngor Marlin Cup, se tiendra du 12 au 14 décembre 2025.

Les 27 et 28 décembre seront consacrés à l'organisation d'un concours de palangrotte-jig, une compétition destinée aux pêcheurs utilisant la palangrotte, une technique de pêche basée sur l'usage du plomb et de plusieurs hameçons. Il s'agit d'une pêche verticale menée à l'aide de leurres métalliques.

