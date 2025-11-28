Sénégal: Kaffrine - La mairie met une benne à ordures à la disposition de la SONAGED

Kaffrine — Le maire de Kaffrine (ouest), Abdoulaye Saydou Sow, a mis une benne à ordures à la disposition de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), jeudi, pour l'aider à assainir la ville.

"Nous venons de mettre à la disposition de la SONAGED une benne tasseuse neuve, afin de renforcer son dispositif de collecte et de gestion des ordures dans la commune", a dit M. Sow.

La benne a coûté 80 millions de francs CFA, a-t-il indiqué en intervenant à une cérémonie de remise du véhicule au directeur administratif et des moyens généraux de la SONAGED, Alassane Samb.

Le camion a été acheté avec le budget d'investissement de la mairie, selon Abdoulaye Saydou Sow.

Le personnel de la SONAGED est confronté à une augmentation du volume de déchets, ce qui justifie l'acquisition de la benne à ordures, a-t-il affirmé, espérant que cet investissement contribuera à la réduction des dépôts d'ordures à Kaffrine.

Alassane Samb s'est réjoui du "geste fort" de la mairie de Kaffrine. Il souhaite que l'attitude du conseil municipal de Kaffrine inspire les autres collectivités territoriales.