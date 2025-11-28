Sénégal: Décès d'un nouveau-né à l'hôpital de Diourbel - Deux ans dont un an ferme requis contre une sage-femme

Diourbel — Le procureur du tribunal de Grande instance de Diourbel (centre) a requis, jeudi, une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme contre une sage-femme poursuivie pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui, dans le cadre de l'affaire d'un nouveau-né décédé le 17 octobre 2025 devant l'hôpital régional Heinrich Lübke.

À la barre, la sage-femme mise en cause, a comparu pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Le ministère public a rappelé la gravité de l'incident survenu devant la structure sanitaire, avant de requérir la peine précitée.

La partie civile a réclamé un million de francs CFA de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Pour sa part, la défense a contesté le réquisitoire, estimant qu'il n'était pas possible de cumuler les deux infractions. "Nous ne sommes pas d'accord avec la position du procureur, notamment sur le cumul des qualifications retenues. C'est pourquoi nous avons sollicité la relaxe par rapport à la mise en danger de la vie d'autrui", a déclaré Me El Hadji Badara Ndiaye, avocat de la prévenue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'avocat a également insisté sur la dimension éducative du droit pénal et demandé l'application d'une sanction bienveillante, estimant que sa cliente, qui regrette les faits, souhaite pouvoir retrouver sa famille.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 4 décembre.

Pour rappel, l'incident s'est produit le 17 octobre 2025, lorsqu'une femme enceinte de six mois avait été contrainte d'accoucher à l'entrée du centre hospitalier régional, après un refus présumé de prise en charge au service de maternité. Le nouveau-né avait été déclaré décédé peu après.