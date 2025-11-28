Sénégal: Kédougou - L'entreprise Galam SA signe une convention avec le lycée technique industriel et minier

Kédougou — La société minière Galam SA a signé mercredi, une convention de partenariat avec le lycée technique industriel et minier Mamba-Guirassy de Kédougou, dans le cadre de la politique de formation et de l'employabilité des jeunes de la région, a constaté l'APS.

"C'est une signature de convention avec le lycée technique de Kédougou dans le cadre de la politique de coopération avec les institutions de formation du Sénégal. Évidemment la ressource humaine est la chose la plus importante dans le domaine professionnel et industriel et c'est ce qui nous a poussé à se rapprocher du lycée technique qui est une référence", a déclaré le directeur général de la société minière Galam SA, Mamadou Mbaye.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat qui s'est tenue au lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy, en présence du proviseur El hadji Ibrahima Diouf, du représentant du conseil départemental Maroufou Touré et du directeur de l'Agence régionale de développement (ARD), Kalidou Cissokho, ainsi que le personnel enseignant de l'établissement.

Installée au village de Ngary dans la commune de Tomboronkoto dans le département de Kédougou, la société minière Galam SA est une filiale du groupe Dynacor.

La société canadienne travaille avec les acteurs artisanaux pour prendre en charge la phase de traitement du minerai, dans le cadre de la stratégie de formalisation du secteur de l'Exploitation minière artisanale et à petite échelle d'or (EMAPE).

Mamadou Mbaye a indiqué que son entreprise veut installer une plateforme de traitement du minerai aurifère au village Ngary en faisant appel à l'expertise des étudiants sortis du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy.

"Nous avons besoin des étudiants ou stagiaires formés aux différents métiers techniques de Kédougou dans le site afin de prendre en charge une partie de la production des minerais artisanaux, des mines semi mécanisées et le cyanure en dehors d'un site industriel sécurisé", a-t-il dit.

Mamadou Mbaye a rassuré que la société Galam de Ngary va appuyer le lycée technique en terme d'insertion professionnelle des jeunes de la région de Kédougou.

"Nous allons appuyer le lycée dans le cadre de ses activités d'augmentation et de l'insertion professionnelle des jeunes de la région de Kédougou et du Sénégal", a-t-il poursuivi.

Il a annoncé que Galam SA s'engage à créer des opportunités économiques au profit des entreprises locales de la région de Kédougou.

"L'idée aussi est de former beaucoup de jeunes de Kédougou et du Sénégal et de créer aussi des opportunités locales pour booster l'économie dans la région de Kédougou à travers le contenu local", a fait valoir le directeur général de la société minière Galam SA.

Le proviseur du lycée technique industriel et minier a salué le partenariat avec l'entreprise Galam SA.

"L'entreprise Galam SA nous redonne espoir aujourd'hui encore par rapport à notre mission qui est de former, ensuite d'accompagner à l'insertion professionnelle dans les différentes entreprises surtout qui exploitent dans la région de Kédougou", a salué El hadji Ibrahima Diouf.

Il a invité aussi l'entreprise Galam SA à mieux former ses étudiants en termes d'appui et d'équipement ainsi qu'un transfert de compétences pour permettre à ses formateurs d'être mieux outillés.

"Et après ces formations aussi, il faut permettre à nos jeunes de pouvoir s'insérer dans le monde de l'entreprise", a-t-il exhorté.