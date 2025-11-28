Centrafrique: La sécurité, 'c'est fondamental' - Jean-Pierre Lacroix

interview

Le sous-secrétaire général de l'Onu chargé des opérations de maintien de la paix est à Bangui. La DW l'a rencontré.

Jean-Pierre Lacroix est à Bangui. Le sous-secrétaire général de l'Onu chargé des opérations de maintien de la paix est arrivé mercredi (26.11) dans la capitale de la République centrafricaine.

Cette visite survient peu après le renouvellement du mandat de la Minusca, la force onusienne censée assurer la protection des civils et soutenir les efforts de paix. Et Jean-Pierre Lacroix se dit optimiste quant au relèvement de la RCA. Il explique, au micro de notre correspondant sur place, Jean-Fernand Koena, les raisons de sa confiance en une stabilisation de la RCA, à un mois de l'élection présidentielle du 28 décembre.

Jean-Pierre Lacroix : Maintenant que le mandat de la Minusca a été renouvelé par le Conseil de sécurité, il y a un nouveau départ et il y a aussi des échéances importantes et du travail à faire.

Je pense évidemment aux élections qui vont se tenir dans quelques semaines, avec du travail à faire entre temps pour qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions, mais aussi la poursuite de la mise en oeuvre de l'accord qui a vu récemment un certain nombre de groupes armés rejoindre l'accord et s'engager dans les processus de désarmement.

Cela fait partie des évolutions positives qui se sont produites ces derniers temps en République centrafricaine.

Et, bien sûr, notre objectif aux Nations Unies est de consolider ce qui a été acquis et de travailler avec les Centrafricains et les Centrafricains, les autorités et tous les partenaires.

Bien sûr, les forces vives, la société civile, pour qu'il y ait encore davantage de progrès dans les mois à venir vers la stabilisation durable de la République centrafricaine et reconnaître que c'est un travail qui se fait dans des conditions un peu difficiles, notamment sur le plan financier, mais cela n'entame en rien la motivation des Nations unies et de nos collègues.

DW : La situation sécuritaire s'améliore progressivement. Qu'est ce qui vous permet d'espérer un avenir radieux pour la République centrafricaine ? Et qu'est ce que vous avez pour les jeunes, notamment pour le développement ?

Jean-Pierre Lacroix : Vous l'avez dit vous-même, la situation sécuritaire s'est améliorée, il y a eu des progrès vraiment très notable.

Vous savez très bien, comme nous tous, qu'il y a encore des défis. Je pense notamment au nord-est et au sud-est. Il faut y veiller naturellement, mais c'est fondamental.

Améliorer la sécurité, continuer dans cette direction, faire en sorte que les élections se passent dans les meilleures conditions, c'est vraiment consolider les bases pour le développement et pour le progrès économique, et c'est donc donner des perspectives à tous les Centrafricains et tous les Centrafricains, et surtout aux jeunes, dans un pays où la population est très majoritairement jeune.