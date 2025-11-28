Guinée Bissau: Nouveau coup d'Etat au pays - Comment vaincre le signe indien ?

On était pourtant si proche d'assister à la toute première alternance démocratique en Guinée Bissau où aucun président, faut-il le rappeler, n'a réussi la gageure de terminer son mandant et de passer le flambeau à son successeur. Umaro Sissoco Embalo y était presqu'arrivé; puisqu'il a réussi à organiser la présidentielle après l'avoir tout de même repoussée d'un an. L'optimisme de voir cette alternance démocratique arriver au bout de ce processus électoral, était d'autant plus permis que celui-ci s'est déroulé sans incidents majeurs, selon des rapports d'observateurs mandatés qui l'ont suivi de près.

Mais seulement voilà ! Alors que les Bissau-Guinéens étaient dans l'attente des résultats de ce scrutin qui a vu les adversaires sérieux être écartés de la course par le président sortant, la tension est montée de plusieurs crans, avec les deux protagonistes qui revendiquaient chacun la victoire. Et ce qui devait arriver arriva. En effet, c'est dans cette atmosphère pesante, et à la veille de la proclamation du verdict des résultats de la présidentielle et des législatives du 23 novembre dernier, que les militaires se sont invités à la danse. Dans une déclaration, un groupe d'officiers nommé «le Haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre», a déclaré avoir pris le contrôle du pays jusqu'à «nouvel ordre» et fermer les frontières.

Les hommes en kaki ont, dans la foulée, annoncé deux mesures fortes: la suspension du processus électoral en cours - ce qui implique l'annulation des résultats de la présidentielle et des législatives - et la suspension des programmes dans les médias. Alors que la situation politique nationale restait toujours confuse et que l'on s'interrogeait sur le sort du président sortant, c'est là que ce dernier, contre toute attente, est sorti lui-même annoncé avoir été arrêté et renversé.

Le coup d'Etat semble consommé

Quant à son adversaire, Fernando Dias da Costa, le candidat de la coalition d'opposition à la présidentielle, on savait très peu sur son sort, alors que le principal opposant bissau-guinéen, Domingos Simoes Pereira, était annoncé avoir été arrêté. Au moins une chose est certaine. C'est que les militaires ont écarté les principaux acteurs de la présidentielle pour prendre, selon leurs propres termes, "le contrôle" du pays. Le coup d'Etat semble, à l'heure actuelle, définitivement consommé. Puisqu'un "président de la Transition" a été investi pour un an.

Il s'agit du général Horta N'Tam, qui était, jusqu'ici, chef d'état-major de l'armée de terre. En tout cas, c'est ce qu'ont annoncé les militaires en conférence de presse le 27 novembre dernier. Le nouvel homme fort a prêté serment au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'Etat-major, où la sécurité avait été fortement déployée avec des dizaines de militaires lourdement armés. La page Emballo est ainsi définitivement tournée et même "emballée", et le processus électoral "enterré". Et c'est la voix du peuple bissau-guinéen qui s'en trouve, hélas, étouffée. Les militaires auraient voulu suivre la volonté populaire qu'ils auraient rétabli le vrai ordre en laissant s'exprimer la voix des urnes.

Aucun développement n'est possible dans un climat d'instabilité

Mais les nouveaux hommes forts en ont décidé autrement. Et voilà la Guinée Bissau qui renoue avec ses vieux démons. Ceux des coups d'Etat dont ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest est l'un des champions incontestés de la sous-région. En effet, depuis son indépendance, en 1973, cette ancienne colonie du Portugal a déjà connu quatre coups d'Etat et une bonne dizaine de tentatives de putsch. Pourtant, le pays avait retrouvé une certaine stabilité depuis l'avènement, en 2019, du président Umaro Sissoco Embalo dont la prise de pouvoir était intervenue après plusieurs mois de crise post-électorale.

Même si les tentatives de renversement ont jalonné son mandat, lui, au moins, aura résisté en ayant préservé son fauteuil jusqu'à organiser une nouvelle élection. Mais avec ce nouveau coup de force, la spirale infernale des coups d'Etat semble repartie de plus belle dans ce pays. Au point qu'on en est à se demander aujourd'hui comment vaincre ce signe indien qui poursuit le pays d'Amilcar Cabral depuis son indépendance. La question est d'autant plus complexe que ce pays de narcotrafiquants est plongé dans une instabilité chronique. Au grand dam des populations de ce pays majoritairement jeunes qui pataugent dans une extrême pauvreté. En effet, aucun développement n'est possible dans un climat d'instabilité.

Ce développement devient encore une chimère lorsque le pays est frappé par une corruption endémique qui implique même de hauts dignitaires de l'Etat. En effet, et c'est connu de tous, la Guinée Bissau, l'un des pays les plus pauvres au monde, est une véritable plaque tournante du trafic de drogue; tant elle sert de zone de transit aux narcotrafiquants qui font circuler la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. C'est dire si les nouveaux maîtres de Bissau auront fort à faire s'ils veulent redorer l'image de ce pays et le lancer sur la voie du développement.