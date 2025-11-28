Italie, 8e de finale de la Coppa Série C

Les U23 de l'Atalanta Bergame sont éliminés par Pro Vercelli (1-5). Avec Digne Pounga titulaire.

Géorgie, 34e journée

Dila Gori prend les 3 points face à Samgulari (2-1) et poursuit sa course en tête avec Iberia 1999 (74 points chacun, 25 contre 31 à la différence de buts en faveur d'Iberia).

Titulaire, Déo Gracias Bassinga a débloqué le score à la 14e : profitant d'un bon pressing d'Eduzi, il intercepte une mauvaise passe en retrait de Vianna et marque, du droit et de près, son 5e but de la saison.

Un tir cadré capté par le portier à la 28e.

Également titulaire, le capitaine Romaric Etou a été averti à la 31e et remplacé à la pause.

Lors des deux prochaines journées, Dila Gori se déplacera, dimanche, à Kolkheti avant de recevoir le Dinamo Tbilissi alors qu'Iberia 1999 ira chez le Gareji Sagarejo puis finira à domicile par Gagra.

Russie, 16e de finale de la voie des régions de la Coupe

L'Arsenal Tula se qualifie aux tirs au but face à Kazan (0-0, puis 3-2). Titulaire, Erving Botaka Yoboma a été remplacé à la 88e.

Au prochain tour, l'Arsenal Tula affrontera le Lokomotiv Moscou, le 3 mars.