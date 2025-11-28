Congo-Kinshasa: Baisse de 50 % de l'enregistrement de véhicules au centre de contrôle technique de l'INPP à Kinshasa

L'enregistrement des véhicules connaît, depuis une semaine, une baisse de 50 % au Centre de formation et de contrôle technique automobile (CFCTA) de l'INPP à Kinshasa.

Le directeur adjoint de cet établissement, Aaron Miziamo, a dressé ce bilan jeudi 27 novembre sur Radio Okapi :

« Nous avons commencé à enregistrer plus de 200 véhicules par jour. Mais depuis que les autorités ont repoussé un peu, nous en avons maintenant au moins 100 par jour. En ce qui concerne les charrois automobiles de la ville-province de Kinshasa, je dirais que nous sommes en dessous même des 15 %. Donc jusque-là, il n'y a encore rien de fait».

Il a également démenti les accusations selon lesquelles le CFCTA aurait validé le contrôle d'un véhicule de marque Mercedes-Benz 207, pourtant en mauvais état.

« Pour le fameux 207, nous avons reçu les véhicules et ceux-ci sont passés sur les équipements pour les contrôles techniques automobiles. Mais à la fin, nous avons constaté qu'il y avait des défaillances qui devaient normalement être remplacées. Nous avons fait notre rapport, mais comme les gens n'ont pas compris cela, ils ont tout simplement filmé sans consulter le rapport final des contrôles techniques automobiles», a poursuivi le Directeur adjoint du CFCTA.

Ces opérations de contrôle technique se poursuivent à travers Kinshasa, où les conducteurs circulent ces derniers temps avec prudence.