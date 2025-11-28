Congo-Kinshasa: Emploi des jeunes - Le Gouvernement promet l'égalité des chances

28 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais s'engage à offrir une chance égale à tous les jeunes pour accéder à un emploi décent. C'est ce qu'a affirmé Justin Kalumba, ministre de l'Entreprenariat, ce mercredi, lors d'un briefing de presse conjoint avec son collègue de la Communication et Médias.

Le ministre a annoncé que l'Office national de l'emploi portera désormais une connotation d'égalité, afin d'éviter les recrutements identitaires et surtout les pratiques basées sur le népotisme, le tribalisme, sans tenir compte des compétences individuelles.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir la transparence et l'équité dans le marché de l'emploi, en garantissant que chaque jeune congolais ait les mêmes opportunités pour construire son avenir professionnel.

