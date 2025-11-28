Congo-Kinshasa: Moba - Des ouvriers en colère vandalisent une école construite dans le cadre du PDL-145 T pour réclamer leurs salaires

Des ouvriers ayant participé à la construction du bâtiment abritant l'école primaire 3 Manika, au village Kalongo dans le territoire de Moba(Tanganyika), ont vandalisé l'infrastructure mercredi 26 novembre. Ces travailleurs, employés par l'entreprise SAFRICAS dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T), réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit des individus arracher portes et fenêtres du bâtiment récemment construit, tandis que d'autres tentent de les dissuader.

Placide Muyumba, point focal de l'ONG Young man action for education, condamne cet acte mais interpelle l'entreprise :

« Nous condamnons les auteurs de ces actes de vandalisme qui auraient dû passer par une procédure légale pour réclamer leur dû. Nous condamnons également SAFRICAS qui, jusque-là, affiche une mauvaise volonté en refusant de libérer l'argent de ces agents qui se sont donnés corps et âme pour travailler ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Contactée par Radio Okapi, l'entreprise SAFRICAS n'a pas réagi. Selon Abraham Ngongo, Sous-Proved Moba 2, ces ouvriers ne sont pas payés depuis mars dernier. Ils seraient plus de 200, dont certains venus de Kinshasa, vivant dans des conditions très précaires.

Pour faire pression sur l'entreprise, ils ont décidé d'enlever les portes et fenêtres du bâtiment, une infrastructure réalisée dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T).