Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Jean Tayari élu président de l'Assemblée provinciale, Idriss Nsenga questeur

28 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami est désormais complet après le vote organisé ce jeudi à Kamina pour élire le nouveau président et le questeur.

Le ticket gagnant de l'Union sacrée a présenté un candidat unique à chaque poste. Ainsi, Jean Tayari a été élu président de l'Assemblée provinciale, tandis qu'Idriss Nsenga occupe désormais le poste de questeur.

Cette élection intervient un mois après la destitution de l'ancien président et du questeur. Ils étaient accusés de détournement des émoluments de mois de mars 2024 et mai 2025 destinés aux députés provinciaux, aux assistants parlementaires et au personnel de soutien. Ce détournement présumé avait été révélé dans un mémorandum adressé au vice-Premier ministre de l'Intérieur.

Leur remplacement par vote marque une étape importante dans la mise en place des institutions provinciales, avec pour objectif de renforcer la gouvernance et la stabilité politique dans la province du Haut Lomami.

