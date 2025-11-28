Congo-Kinshasa: A Matadi, des jeunes U-Reporters mobilisent pour le vaccin contre la polio

Des jeunes volontaires de la structure U-Report, soutenus par l'UNICEF, ont encouragé, jeudi 27 novembre, les parents de la ville de Matadi (Kongo Central) à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite.

Cette séance de sensibilisation s'est tenue en marge de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, lancée le même jour sur toute l'étendue de la province.

A travers cette initiative, ces jeunes U-Reporters souhaitent renforcer l'adhésion des familles à la vaccination et contribuer, pas à pas, à l'éradication de la maladie dans le Kongo Central.

La mobilisation de ces jeunes, appuyés par l'UNICEF, apparaît plus que jamais essentielle, surtout à Matadi où quelques cas de rougeole ont été signalés.

Des analystes du secteur de la santé estiment que leur engagement sur le terrain, avant le passage des vaccinateurs, combiné aux efforts du personnel de santé, constitue un levier déterminant pour atteindre chaque famille, renforcer l'adhésion à la vaccination et ainsi contribuer à l'éradication durable de la poliomyélite dans la province.

L'initiative des jeunes U-Reporters est saluée par plusieurs familles de Matadi, qui accueillent chaleureusement ces sensibilisateurs.