Congo-Kinshasa: Plus de 3 millions d'enfants attendus pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole en Ituri

Au moins 3 165 000 enfants, âgés de six mois à quatorze ans, sont attendus pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la rubéole dans la province de l'Ituri.

Cette campagne, lancée jeudi 27 novembre, concerne les 36 zones de santé de la province.

Le Dr Jean-Luc Nguna, chef intérimaire de la Division provinciale de la santé, insiste sur la nécessité de recevoir ce vaccin :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La rubéole est une maladie courante et généralement bénigne, dont les symptômes ressemblent à ceux de la rougeole. Cependant, lorsqu'elle touche une femme enceinte, elle peut provoquer de graves malformations congénitales chez le foetus, notamment la surdité ou des maladies cardiaques ».

Près de 4 600 sites de vaccination ont été aménagés, notamment dans les structures de santé, les écoles et divers lieux publics, afin de faciliter l'accès des enfants au vaccin.

Pour Hela Skhiri, cheffe du bureau de l'UNICEF à Bunia, partenaire technique et financier de l'opération, la réussite de cette campagne repose sur l'implication de tous.

Elle appelle donc à une forte mobilisation communautaire afin qu'aucun enfant ne soit laissé de côté.

« Nous exhortons les leaders d'opinion, les autorités coutumières et les organisations de la société civile à devenir de véritables champions de la vaccination. Mobilisez vos communautés, sensibilisez-les et luttez contre la désinformation. Et surtout, nous nous adressons aux parents : la vaccination est l'un des droits les plus fondamentaux de vos enfants pour leur garantir une vie saine et protégée », a souligné Hela Skhiri.

Pour assurer le succès de cette campagne, l'UNICEF, les autorités provinciales et les responsables sanitaires appellent à la mobilisation de toutes les couches de la société afin d'encourager les parents à présenter leurs enfants à la vaccination.

Depuis le début de cette année, l'Ituri a enregistré 1 434 cas de rougeole, avec deux décès parmi les 48 patients testés positifs. Cette situation justifie l'intégration de l'Ituri parmi les sept premières provinces ciblées pour bénéficier de ce vaccin combiné.