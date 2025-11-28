Cameroun: Eto'o seul candidat à la présidence de la Fecafoot, le ministère s'oppose à l'élection

Élu pour la première fois en décembre 2021, Samuel Eto'o, ancien capitaine emblématique des Lions indomptables, est candidat à sa propre succession lors de l'élection de la Fecafoot qui doit se tenir ce samedi 29 novembre. Cette assemblé générale élèctive ravive les tensions entre la Fecafoot et le ministère des Sports.

L'assemblée générale élective est contestée par le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi, qui a demandé, par écrit en date du 14 novembre dernier, au président de la Fecafoot de surseoir à l'élection. Le ministère reproche notamment au bureau sortant d'avoir lancé le cycle électoral en dehors du cadre légal. Il évoque le non-respect des textes de 2021, des suspensions jugées arbitraires, ainsi que l'exclusion de plusieurs clubs. Narcisse Mouelle Kombi reproche aussi à Samuel Eto'o de ne pas s'être conformé à une série de « recommandations » adressée en août dernier. Le ministre des Sports a également saisi le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji. Il lui demande d'interdire l'assemblée élective programmée le 29 novembre au nom de « menaces à l'ordre public ».

Présence de la FIFA et de la CAF lors de l'assemblée générale élective ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réponse, un communiqué de la Fecafoot annonce la présence d'émissaires de la Fifa et de la CAF qui « prendront part aux travaux de l'assemblée générale élective », cela dans le but de « garantir le bon déroulement de l'élection du président et des membres du Comité exécutif ».

Il faut rappeler que les statuts de la Fifa interdisent toute ingérence du pouvoir politique dans les fédérations affiliées. À titre d'exemple, en 2024, la Fifa avait suspendu la Fédération malienne de football (Femafoot), estimant que le pouvoir politique faisait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants en place.

Depuis son arrivée à la présidence de la Fecafoot, Samuel Eto'o fait face à de nombreuses critiques pour sa gestion du foot camerounais. Celui qui avait promis de redorer le blason des Lions indomptables termine son premier mandat sans titre, et l'équipe A ne s'est pas qualifiée pour le prochain Mondial en 2026.

De plus, entre le ministère et la Fecafoot, il existe déjà plusieurs sujets de désaccord, comme le choix du sélectionneur des Lions, Marc Brys, désigné par le ministère en avril 2024.

Samuel Eto'o sortira-t-il vainqueur de ce nouvel épisode du conflit qui l'oppose au ministre des Sports ?